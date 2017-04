Sport

BASKET-BALL Ce type n'est pas humain...

Russell Westbrook, le 4 décembre 2016 - Alonzo Adams/AP/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

Une passe pour l’histoire. En servant parfaitement son pote Semaj Christon dans le coin droit du parquet pour un tir à trois points réussi, à 4 minutes 17 secondes du terme du match, Russel Westbrook a réalisé son 42e « triple-double » de la saison et s’est offert une place bien au chaud dans l’histoire. Car oui, c’est tout simplement un record monstrueux qu’a battu le meneur d’Oklahoma City dans la nuit de dimanche à lundi.

Russell Westbrook passes his way into the history books with his 42nd triple-double of the season!#ThunderUp pic.twitter.com/FjdhnxCKws — NBA (@NBA) April 9, 2017

Pour avoir souvenir de telles stats sur une seule saison, il faut remonter loin, loin, très loin dans le temps. A l’époque, le record avait été établi par Oscar Robertson en 1961-1962 (41 triple-double sur une saison). Ça valait bien une standing ovation de la part du public du Pepsi Center.

Mais ce record, qu’il avait manqué lors des deux précédents matchs, pour un rebond mercredi et pour deux passes décisives vendredi, n’a pas fait perdre sa concentration à Westbrook, bien au contraire. Alors que son équipe était encore menée de dix points, il a assommé les Nuggets avec 13 points consécutifs.

All Praise to the Man above 🙌🏾🙌🏾🙏🏾🙏🏾 #whynot #42 pic.twitter.com/UyuelBnrho — Russell Westbrook (@russwest44) April 10, 2017

Et tant qu’à faire les choses bien, Westbrook s’est payé le luxe d’offrir la victoire aux siens sur un tir culotté au buzzer (106-105). Au calme. La star du Thunder a fini la rencontre avec une ligne de stat’complètement dingo : 50 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. Dans le jargon, on appelle ça une bonne petite soirée.

Have to see it to believe it. Russell Westbrook makes the @TISSOT buzzer-beater. #ThisIsYourTime pic.twitter.com/b4OqZwTGdy — NBA (@NBA) April 10, 2017

