FOOTBALL Attention à la chaude ambiance du stade Josy-Barthel...

Didier Deschamps, lors de la présentation de la liste des 23 appelés en équipe de France, jeudi 16 mars. - FRANCK FIFE / AFP

J.T. avec AFP

Méfiant. Avant d’affronter le Luxembourg dans le cadre des éliminations pour la Coupe du monde 2018 en Russie, Didier Deschamps ne fanfaronne pas. « Le Luxembourg est bien organisé, marque presque à chaque match, est plutôt performant dans la transition défense-attaque, a lancé le sélectionneur français en conférence de presse. C’est une équipe qui tient la route. Ses résultats ne se sont pas améliorés par hasard. »

On parle quand même du 135e au classement FIFA… Mais bon, sait-on jamais. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille prend au sérieux l’équipe du Grand-Duché et a tenu à rappeler que c’était CE match qui était le plus important, et non le match amical de mardi contre l’Espagne : « Oui, j’alignerai la meilleure équipe possible. Pour mardi, les échéances entreront dans ma considération. »

Bien entendu, le cas Benzema a été remis sur la table après sa déclaration sur RMC. Ce qui n’a pas forcément plu au technicien tricolore. « Je n’ai pas de réaction à ce propos, aujourd’hui, pour la simple et bonne raison que notre actualité c’est le match de demain (samedi) et celui de mardi. » Une clarification avec le Madrilène est-elle au goût du jour ? « Ce n’est pas le sujet » Luxembourgeois, vous voyez, vous êtes pris au sérieux !

