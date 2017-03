Sport

FOOTBALL Le bizutage des nombreux novices de l'Equipe de France vaut le détour...

Kylian Mbappé est parti dans les aigus - Youtube

William Pereira

On en parlait mardi à l’issue de la conférence de presse de N’Golo Kanté et Florian Thauvin, la séance de bizutage en chanson des nouveaux venus en équipe de France a tenu toutes ses promesses. A en croire le milieu de terrain des bleus et de Chelsea, le meilleur chanteur de la nouvelle vague s’appelle Florian Thauvin. C’est paradoxalement celui qui semble le plus timide sur les nombreux snaps de Presnel Kimpembe.

Les aigus d’Mbappé et la sensualité de Bakayoko

A l’inverse, on a beaucoup apprécié la fougue et la prise de risques de Kylian Mbappé, qui n’a pas hésité à aller dans les aigus sur le morceau « C’est plus l’heure », de Franglish. Benjamin Mendy s’est quant à lui illustré sur le titre de Jul, « Mercé », alors que Coco Tolisso s’est fait recaler par Matuidi, qui l’a forcé à changer de morceau à interpréter. Le Lyonnais a été contraint de chanter « Inaya », de Soprano qui, rappelons-le, est marseillais.

En revanche, on ne comprend toujours pas pourquoi Tiémoué Bakayoko tient aussi sensuellement cette chère bouteille d’eau.

