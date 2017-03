Sport

CYCLISME Terrible désillusion pour Alberto Contador...

Alberto Contador ne fait même pas semblant d'être heureux - Philippe LOPEZ / AFP

William Pereira

C’est en train de devenir un grand classique. Alberto Contador pensait filer vers la victoire finale sur Paris-Nice, sauf que non. Après avoir loupé le Graal pour quatre maudites secondes en 2016, l’Espagnol a remis ça dimanche en passant à côté de la victoire finale pour deux secondes.

Et le plus cruel dans cette histoire, c’est qu’il aurait gagné si son compatriote David de la Cruz (Quick Step) n’avait pas remporté l’étape du jour et avec lui les bonifications qui auraient fait basculer la course en faveur du Pistolero.

Du coup, c’est le Colombien Sergio Henao qui trinque, signant la cinquième victoire en six éditions pour l’équipe britannique Sky. Henao est le deuxième Colombien à figurer au palmarès, trois ans après Carlos Betancur.

