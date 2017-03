Sport

FOOTBALL L'entraîneur était sans club depuis son départ de l'OM...

Michel, nouvel entraîneur de Malaga - Claude Paris/AP/SIPA

B.D. avec AFP

Michel est de retour ! Sans club depuis son départ de Marseille dans le plus grand des chaos, le technicien espagnol vient d’être nommé mardi entraîneur de Malaga, actuellement 15e de Liga. Il remplacera l’Uruguayen Marcelo « Gato » Romero pour la fin de saison ainsi que pour la suivante et dirigera son premier entraînement dès mercredi.

Marcelo Romero a été remercié en raison des récents mauvais résultats du club andalous qui se trouve à sept points d’une place de relégable après avoir perdu trois de ces cinq derniers matches. Agé de 40 ans, Romero qui restera néanmoins « dans l’encadrement du club » selon un communiqué, avait pris en charge l’équipe fin décembre, après le départ de l’Espagnol Juande Ramos.

Ancien joueur du Real Madrid (1982-1996) avec lequel il a remporté 6 fois le championnat d’Espagne, ainsi que deux Coupes du roi et deux Coupes de l’UEFA (C3), Michel a fait ses débuts d’entraîneur en 2005 à la tête du club espagnol du Rayo Vallecano. Arrivé comme entraîneur à Marseille à l’été 2015, il avait été limogé 9 mois plus tard au milieu d’une saison plus que compliquée.

