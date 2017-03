Sport

FOOTBALL L'Espagnol a subi un traumatisme crânien jeudi soir...

Fernando Torres souffre d'un traumatisme cranio-encéphalique. - MIGUEL RIOPA / AFP

W.P., avec AFP

Plus de peur que de mal, et c’est Fernando Torres lui-même qui le dit. Victime d’une lourde chute jeudi soir sur la pelouse du Deportivo La Corogne, l’attaquant de l’Atlético avait quitté la pelouse sur civière, inconscient. La violence de la chute et les convulsions du joueur avaient laissé craindre le pire, mais ce dernier s’en est sorti avec un traumatisme crânien comme le révèlent les premiers examens.

El Niño, lui, s’est voulu rassurant sur son compte Twitter.

Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido sólo un susto. Espero volver muy pronto! — Fernando Torres (@Torres) March 2, 2017

Traduction : « Merci beaucoup à tous pour vous être inquiétés pour moi et pour vos messages d’encouragement. Ça n’a été qu’une frayeur. J’espère revenir bientôt »

Mots-clés :