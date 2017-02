W.P., avec AFP

On vous la fait court. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’Olympique lyonnais tombe, manque de pot, sur l’un des gros de la compétition, l’AS Roma. Le CM du club italien tweete tout naturellement la nouvelle.

Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que des supporters lyonnais ont décidé de s’auto-troller sous ledit tweet. Et c’est parti très loin. On vous prévient, c’est vraiment très drôle.

@OfficialASRoma All roads go to Rome, except if Bruno is the driver. pic.twitter.com/6zLGy4Dih2