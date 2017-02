Sport

SKI ALPIN Bravo à Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Tessa Worley et Adeline Baud-Mugnier...

L'épreuve par équipe des Mondiaux de Saint-Moritz a été remportée par l'équipe de France, le 14 février 2017. - Gian Ehrenzeller/AP/SIPA

Le compteur est enfin débloqué pour les Bleus. L'équipe de France de ski alpin a décroché sa première médaille lors des Mondiaux de Saint-Moritz, mardi, lors de l'épreuve par équipe. Et elle n'a pas fait les choses à moitié, puisqu'elle est de plus beau métal. Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Tessa Worley et Adeline Baud-Mugnier ont en effet récupéré le titre qu'ils avaient décroché en 2011 à Garmisch-Partenkirchen.

Dans cette épreuve spécifique, qui se dispute en quatre manches de slalom parallèle au terme desquelles on additionne les temps, les Français ont battu la Slovaquie en finale. Worley n'a pas très bien lancé la machine, cédant 22 centièmes à Petra Vlhova, mais Pinturault a fait une grosse différence en prenant l'avantage sur Andreas Zampa (+0''28). Baud-Mugnier a ensuite été devancée par Veronika Velez-Zuzulova (+0"20), mais Faivre a parfaitement terminé le travail face à Matej Falat pour permettre aux Bleus de conserver finalement 8 centièmes d'avance.

C'est cadeau : La Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France championne du monde par équipes ! #StMoritz2017 🇫🇷 💪 🏅 pic.twitter.com/cSNKWpM8Xa — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 14, 2017

Ce titre ouvre de belles perspectives pour le ski français, l'épreuve par équipe faisant son apparition au programme olympique l'an prochain à Pyeongchang (Corée du Sud). Il arrive également à point nommé pour des Français en manque de résultats depuis le début de la quinzaine, à l'image de Pinturault, seulement 10e du combiné lundi alors qu'il se présentait en grandissime favori.

