FOOT US Le président américain a quitté la salle où il regardait le match alors que son équipe favorite était largement menée…

Le président Donald Trump et sa femme Melania à Palm Beach, dans la salle où ils ont regardé la finale du Super Bowl le 5 février 2017. - Susan Walsh/AP/SIPA

N.C.

Il avait pronostiqué la victoire de New England avant le coup d’envoi, et il n’était pas peu fier, au final, de l’énorme performance de son équipe favorite. En revanche, entre les deux, Donald Trump n’a pas forcément passé un très bon Super Bowl, dimanche soir. Car en réalité, il a loupé tout ce qui était intéressant. Des médias américains rapportent ce lundi matin que le président américain a quitté la petite fête où il était en train de regarder le match, un peu dégoûté, alors que les Patriots étaient menés 28-3 dans le troisième quart-temps.

It's 28-3 in the third quarter and the president has left his Super Bowl party — Jennifer Epstein (@jeneps) February 6, 2017

Dommage pour lui, il a raté « l’incroyable come-back des Patriots », comme il le tweetera un peu plus tard dans la soirée. Son grand ami Tom Brady a en effet attendu que Donald Trump soit parti pour se réveiller et permettre à New England d’arracher la prolongation puis de l’emporter (34-28).

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow!#SuperBowl -DJT — President Trump (@POTUS) February 6, 2017

Le grand show du Super Bowl a été très politique cette année. Plusieurs marques, la plateforme de réservation d’hébergement Airbnb en tête, ont utilisé les nombreuses coupures publicitaires durant les quatre heures du Super Bowl pour envoyer des messages, alors que l’actualité tourne autour du fameux décret migratoire pris par le nouveau président.

Durant le traditionnel spectacle du Super Bowl, organisé à la mi-temps de la rencontre et considéré comme le spectacle le plus suivi au monde, la diva de la pop Lady Gaga a également appelé à la tolérance et à l’inclusion, avec son choix de chansons, des très patriotiques « God Bless America » et « This Land is Your Land » à ses succès « Born This Way » et « Just Dance ».

