TRANSFERTS 20 Minutes revient sur ce mercato hivernal complètement fou en France...

Dimitri Payet lors de sa présentation à la presse, le 30 janvier. - A.-C. Poujoulat / AFP

A.F. et W.P.

Eh oui, c’est déjà terminé. Le mercato a fermé ses portes dans la plupart des championnats européens mardi soir - il reste ouvert en Russie et en Suisse par exemple - et c’est donc l’heure de revenir sur les différents transferts qui ont agité le football français, principalement dans le sens des arrivées.

Le mercato d'hiver a été gentil avec la Ligue 1 - AFP et Sipa

​​Les (très) gros coups du mercato



​Julian Draxler : L’Allemand a été transféré au PSG depuis Wolfsburg pour un montant de 38 millions d’euros, ce qui en fait l’homme le plus cher de nos soldes d’hiver. En fait, c’est un peu la star qui manquait au mercato estival parisien. Et l’attaquant de couloir qu’il fallait pour pallier la méforme de Di Maria.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) January 3, 2017

Gonçalo Guedes : Transféré pour 30 millions d’euros à Paris, l’attaquant formé au Benfica est attendu au tournant à cause de son prix, mais surtout parce qu’il est le premier Portugais à porter la tunique parisienne depuis l’immense Pedro Miguel Pauleta.

Memphis Depay : 16 millions d’euros avec 9 millions de bonus éventuels. C’est beaucoup pour un ex-futur Ballon d’Or en puissance qui a explosé en plein vol à Manchester United. C’est un peu moins en revanche pour un jeune attaquant pétri de talent, plein d’irrévérence et doté d’une excellente frappe. Reste à savoir lequel jouera à Lyon.

Les transferts auxquels on ne croyait pas

Dimitri Payet : Symbole de la résurrection de l’OM, l’international a fini par trouver une porte de sortie après être parti au clash avec West Ham, où beaucoup le voyaient placardisé jusqu’à la fin de la saison pour insubordination.

Jesé Rodriguez : L’Espagnol n’a pas beaucoup joué au Paris Saint-Germain, d’où sa volonté rejoindre les « siens » à Las Palmas. Au début, on pensait à une vaste blague, d’autant que l’équipe espagnole n’était pas censée pouvoir supporter son salaire. Comme quoi, les miracles peuvent exister.

Comienza la presentación de @JeseRodriguez10 en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria (#UDRadio en directo). pic.twitter.com/rZsiixyDGx — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) January 31, 2017

Patrice Evra : Il a un temps été question d’un retour à Manchester United, fruit d’un fantasme de Rio Ferdinand, puis à Middlesbrough. Finalement, c’est la Ligue 1 et l’OM qui ont décroché le pactole sans donner un sou à la Juve, qui l’a laissé libre. On ne va pas s’en plaindre.

Les bons petits coups

​Delort : S’il a échoué à devenir le nouveau Gignac au Mexique, Andy peut encore l’être du côté du TFC. Pour le reste, Toulouse s’offre un attaquant capable de claquer une quinzaine de buts en L1 pour la modique somme de six millions d’euros. Pas mal.

Sertic : La bonne affaire pour tour le monde. Pour les Girondins, qui récupèrent un million et demi sur la vente d’un joueur en fin de contrat, et pour l’OM, qui étoffe son milieu de terrain pour peanuts. Donnant-donnant.

Bodmer : Il n’y a pas de mauvais transfert gratuit. Encore moins quand il concerne celui d’un trentenaire expérimenté passé par des grands clubs de L1 et que, comme Guingamp, on vise secrètement l’Europa League.

Ligue 1: Technique, leadership et muscle relâché... Pourquoi Guingamp a visé juste avec Mathieu Bodmer https://t.co/w6kXMd3GuJ pic.twitter.com/4XFd0FItk0 — 20 Minutes (@20Minutes) January 24, 2017

Les recrues « Football Manager »

Sergio Oliveira : Bonne technique, bonne vision de jeu, bonne frappe. Le genre de joueur qui finit avec des 17 partout dans FM mais qui peut ne jamais percer dans la vraie vie par manque de rigueur physique et tactique. A Nantes, Sergio Conceição ne lui fera pas de cadeaux.

Jovanovic : Un champion du monde à Bordeaux, c’est quand même la grande classe. Bon, ok, c’était avec les U20 de la Serbie en 2015 et il n’arrive qu’en prêt, mais c’est déjà ça. Pour le reste, personne ne sait comment il joue.

Lo Celso : « Tu vas voir, c’est un crack. Dans trois, quatre ans il sera fantastique. » « Tu l’as déjà vu jouer ? » « Hein ? Non. Mais dans ma partie FM, il devient super fort. » Giovani Lo Celso, c’est LE joueur Football Manager par excellence.

Lo Celso devient très fort dans FM 2017 - http://footballmanagerstory.com/

Jorge : Lui, on peut déjà considérer qu’il a franchi le seuil de joueur FM. Elu meilleur latéral-gauche du championnat brésilien à seulement 20 ans, il était sur les tablettes de Manchester City et compte une sélection avec le Brésil. Ça sent encore le très bon pari sur l’avenir de l’AS Monaco.

Le recrutement Ikea : Lille



Gérard Lopez devait retaper son salon, mais il n’avait plus que 24 heures pour le faire. Du coup, il a pris sa caisse et a foncé vers l’Ikea le plus proche pour boucler l’affaire rapidement. L’allégorie se tient. Le Losc a recruté sept joueurs le 31 janvier et ainsi réussi à amorcer le nouveau projet sportif.

Gérard Lopez : « Le mercato hivernal ? Il n'y aura pas de révolution. » pic.twitter.com/6Hvz9bqwoY — LOSC Actualité (@LOSC_Actualite) January 31, 2017

Au menu, beaucoup d’exotisme. Du Junior Alonso (défenseur international paraguayen), du El Ghazi (jeune attaquant de l’Ajax), du Xeka (caution portugaise, Luis Campos oblige), du Kishna (Lazio) et même Bahlouli… Bref, beaucoup de fraîcheur et de technicité dans un effectif qui manque de folie. Folie, « locura » en espagnol, fou se traduisant par « loco ». Bref, encore un coup pour attirer Bielsa.

Le 11 type du mercato



Ça donnerait une bonne petite équipe, mine de rien…

