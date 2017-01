Sport

LIGUE 1

OGC NICE - FC METZ

0-0

17e: Ouh la cheville de Paul Baysse a dû siffler sur ce coup de Diallo... Mais le défenseur niçois se met tout seul dans la merde en ratant son contrôle.

14e: OUAAAAAH NGUETTE! Il leur a mis la misère et il faut un très bon Benitez pour empêcher Metz d'ouvrir le score. Les Niçois n'y sont pas!

12e: Nice n'est vraiment pas bien rentré dans son match. On sent qu'ils sont timides, les Aiglons.

10e: Ca chauffe dans la surface, il y a beaucoup de tension de part et d'autre... beaucoup d'accrochages. Le coup-franc de Mollet est mal frappé, ça ne donne rien...

9e: Coup-franc intéressant pour Metz à 30 mètres des buts de Benitez...

4e: Bon allez, ce live part doucement comme le match mais on va tous monter en puissance, pas vrai? Vous aussi hein. Je vous attends dans les commentaires.

1e: C'EST PARTI!!!

14h52: La compo du FC Metz

#OGCNFCM Voici le 11 de départ du #FCMetz pour le match de cet après-midi face à l'@ogcnice. Coup d'envoi du match à 15h00 ! pic.twitter.com/1qAXsFSV1V — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 15, 2017

14h45: La compo de l'OGC Nice, qui jouera en 4-1-2-3! Bye-bye le 3-5-2, donc. Ricardo et Dalbert retrouvent leur poste naturel (ailier) et Pléa sera seul en pointe.

Le 11 de départ des Aiglons #OGCNFCM pic.twitter.com/2Psxq3YNmW — OGC Nice (@ogcnice) January 15, 2017

Salut les fous! J'espère que vous êtes bien chaudement installés chez vous par ces températures hivernales. Nous on part sur la Côte d'Azur et Nice pour fuir le froid. Le leader du championnat reçoit le FC Metz. Sans Balotelli ni Belhanda, les soldats de Lucien Favre auront aujourd'hui pour mission de se remettre sur le droit chemin après une dernière sortie un peu chaotique en L1 contre Bordeaux et une élimination prématurée en Coupe de France début janvier face à Lorient. En face, Metz rêve de commencer 2017 par une sortie de la zone de relégation.

