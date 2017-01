Sport

TRANSFERTS Toutes les infos transferts du dimanche 15 janvier...

Pogba - OLI SCARFF / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Les principales infos du jour

> Antonio Conte est dans le déni total au sujet de Diego Costa

> Le Real Madrid va s'offrir une nouvelle pépite scandinave

>Paul Pogba a mis un vent au Real et au Barça pour aller à MU

>Andy Caroll a taclé Dimitri Payet

11h: Chine, toujours. Axel Witsel est arrivé dans son nouveau pays

Il a été accueilli avec un gros bouquet de fleurs. Faut pas déconner, le bonhomme n'a pas remporté une étape sur le Tour.

10h55: Icardi met un stop à la Chine

Mauro Icardi résiste aux sirènes de la Chine. Le capitaine de l'Inter Milan a fait part de son désir de rester chez les Nerazzuri sur Sky Sports Italia. « La Chine? J'ai renouvelé mon contrat. Je suis heureux avec ce maillot. Il y aura toujours du temps pour la Chine en fin de carrière. »

10h45: Et boum, Andy Caroll tacle Dimitri Payet

Quelle folle soirée pour l'attaquant à la queue de cheval. Après avoir claqué un retourné monstrueux avec West Ham samedi, l'Anglais a dans la foulée taclé Dimitri Payet les deux pieds décollés en interview post-match.

Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos remarques, à poser vos questions. Je suis là pour tenter d'y répondre. Et puis c'est plus marrant comme ça.

10h27: Paul Pogba a mis un vent au Real et au Barça pour signer à Manchester United

C'est Pogboum himself qui le dit devant les caméras de SFR Sport. Le milieu de terrain dit avoir refusé « des clubs comme le Real Madrid ou Barcelone, qui étaient intéressés » pour retourner à Old Trafford. Motif: « je n'avais rien gagné avec MU ». Tu n'avais rien gagné avec le Barça ni le Real non plus, Paulo...

10h15: Le Real Madrid va s'offrir une autre pépite scandinave

Après Martin Odegaard, le Real Madrid vise un peu plus à l'est de la Scandinavie. Selon le quotidien Marca, Alexander Isak, 17 ans et déjà deux sélections avec la Suède, devrait débarquer au Bernabeu pour 10 millions d'euros. Le joueur de l'AIK Solna, très convoité en Europe, ne signerait qu'en été.

10h11: Antonio Conte n'est au courant de rien pour Diego Costa

Il nous prendrait pas un peu pour des abrutis, l'ami Conte? L'entraîneur de Chelsea a déclaré après le match contre Leicester ne rien savoir sur une offre venue de Chine pour l'attaquant hispano-brésilien. « Je ne sais rien de ça. Le club ne m'a pas informé. Ce ne sont que des spéculations ». Mais bien sûr.

Une rumeur à la con? Une info vérifiée? Un avis tranché? Si comme nous vous êtes fans du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vomir sur le recrutement du PSG, vous moquer de celui de l'OM, nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous.

>> Dimanche 15 janvier

Mots-clés :