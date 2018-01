Avec le Galaxy S9, Samsung promet de mettre le paquet sur la photo

Le Samsung Galaxy S8 est commercialisé à partir du 28 avril. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Quelle va être la réponse de Samsung à l'iPhone X? On devrait être fixé dans un mois, alors que fabricant a confirmé jeudi la tenue de sa keynote Unpacked pour le 25 février, au Mobile World Congress de Barcelone.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2018

Outre un «9» évidemment synonyme de Galaxy S9, Samsung promet de «réinventer l'appareil photo». Evidemment, on est, comme chez Apple, dans l'hyperbole. Comme le Note 8 avant lui, le Galaxy S9 devrait passer à un double capteur photo offrant un zoom et un mode portrait avec une faible profondeur de champ, au moins pour la version S9+.

Côté design, selon les fuites les plus récentes, le S9 devrait être très proche du S8, avec des bordures verticales fines, sans aller jusqu'à l'écran presque intégral de l'iPhone X. Les capteurs d'empreinte digitale intégrés à l'écran aperçu au CES ne seront sans doute pas encore prêts, et il faudra vraisemblablement attendre 2019 pour les retrouver dans un smartphone. Côté logiciel, on attend surtout de voir si Samsung rend enfin son assistant Bixby utile, en espérant que la hausse des prix de ces dernières années s'arrête et que le S9+ ne dépasse pas les 1.000 euros.