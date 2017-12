Quand Bafé Gomis découvre le monde merveilleux du métro lyonnais

Bafétimbi Gomis sous le maillot de Swansea. — BPI/Shutterstock/SIPA

Le métro vous connaissez ? Bafétimbi Gomis apparemment pas. Le footballeur international a publié sur Twitter une photo de lui s’apprêtant à prendre le métro lyonnais. Un acte assez banal pour le commun des mortels, mais qui apparaît comme une véritable aventure pour l’attaquant du Galatasaray SK. Cette annonce est d’autant plus improbable que le joueur a vécu dans la capitale des Gaules pendant cinq ans lorsqu’il jouait à l’ Olympique lyonnais.

#tcl #lyon #transport #ecolo Après m’être essayé aux transports parisiens je m’attaque donc aux transports lyonnais qui sont je dois le dire un peu plus moderne que le RER A que j’ai pris hier, mais bon pas tout aussi rapide 😉. pic.twitter.com/PnYk7n49iR — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 27, 2017

Evidemment Bafé Gomis c’est « légèrement » fait tacler sur Twitter après cette publication…

Franchement gros je vais pas mentir on s'en bat les couilles un peu. — • GoneForLife • (@DethLo) December 27, 2017

Tu découvres les transports en commun en 2017 Bafé ? — Rem's (@Remylegone) December 27, 2017

Loin de se laisser influencer par ses détracteurs, le footballeur a posté un second tweet indiquant qu’il avait apprécié le voyage et qu’il pensait réitérer la petite aventure. Mais au-delà de ça, le vrai message que Bafétimbi Gomis souhaitait passer, c’est qu’il faut protéger la planète. « #ecolo », comme il le dit. C’est d’ailleurs pour cela qu’il prend le métro et lance un grand « big up » à tous ceux qui « empruntent les transports en commun par soucis (sic) de l’environnement ».

Dsl pour la comparaison mais en tant qu’usager je me dois de le faire, car petit à petit je commence à apprécier et je pense les utiliser d’avantage quand j’en aurai l’occasion. Un grand big up à tous les gens qui empruntent les transports en commun par soucis de l’environnement — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 27, 2017

Protégeons notre planète quand on le peut. 🌍❤ — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 27, 2017

C’est vrai après tout, qui n’a jamais pensé, dans son RER, coincé entre un gosse hurlant à gauche et un air d’Edith Piaf à l’accordéon à droite, au bébé panda qu’il était en train de sauver ? En tout cas, on attend avec impatience son retour d’expérience sur la ligne 13 parisienne, à 8h30, un lundi, en été, pendant une panne de signalisation.