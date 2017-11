Twitter double la longueur des tweets pour tout le monde

Des tweets de 280 caractères (à droite). — TWITTER

Mini-révolution chez Twitter : les utilisateurs vont pouvoir s’en donner à coeur joie et poster des messages en 280 caractères, le réseau social ayant enfin décidé d’autoriser des tweets deux fois plus longs, plus de 10 ans après sa création.

« Nous allongeons la limite du nombre de caractères ! Nous voulons que ce soit plus facile et plus rapide pour tout le monde de s’exprimer », a tweeté le groupe sur son compte mardi. De son côté, son patron-fondateur Jack Dorsey a tweeté plus sobrement « 140+140 ! ».

Un compteur remanié

Désormais, le compteur de caractères est un cercle en bas à droite qui indique la progression de manière approximative. En revanche, à partir de 20 caractères restants, le décompte exact refait son apparition.

Le nouveau compteur de caractères est ce petit cercle en bas à droite qui donne la progression, là un peu moins de la moitié. pic.twitter.com/gGLucXA9Ke — Philippe Berry (@ptiberry) November 8, 2017

Les tweets longs plutôt rares

Si au début du test, les utilisateurs se sont amusés à tweeter au long, les habitudes reviennent vite. Selon Twitter, 5 % des messages du groupe test dépassaient 140 caractères et seulement 2 % allaient au-delà de 190. En somme, « l’expérience de lecture change peu » au niveau de la densité des tweets dans la timeline, se félicite l’entreprise.

Pas pour les langages asiatiques

L’allongement ne concerne que les messages en caractères latins, rappelle le réseau, car c’est surtout en anglais, espagnol, portugais ou français que la limite de 140 caractères semble poser parfois souci aux utilisateurs, contrairement à ceux qui écrivent en japonais, coréen ou chinois, langues plus compactes.

Pour les tweets bilingues, la limite est bien à 280, mais les caractères japonais, qui prennent graphiquement plus de place, comptent double, selon le test du correspondant de 20 Minutes au Japon. Le compte est bon.

ツイッターの文字制限、日本語、韓国語、中国語以外は倍の280文字まで可能か。バイリンガルのツイートなら、何文字書けるのかな。このツイートは日本語87文字と英語106文字です。Twitter now lets you write 280 characters but what about bilingual tweets? In this case 87 Jp and 106 Eng. — Mathias Cena (@Mathias_Cena) November 8, 2017