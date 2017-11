WhatsApp a subi une panne mondiale pendant une heure

Ça peut arriver à tout le monde, même à WhatsApp. L’application a connu une grosse panne ce vendredi matin.

Pendant une heure environ, à partir de 9h, il était impossible d’accéder à la messagerie, le service bloquant au moment d’afficher les conversations. Le bug s’est produit en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Un peu après 10h, retour à la normale. Facebook, qui possède WhatsApp, n’a pas communiqué sur les raisons de la panne. Le site spécialisé Whatsappen ajoute qu’il y a eu un problème avec les photos de profil, outre l’envoi impossible de messages.

Update #WhatsApp #outage: The service is being restored https://t.co/qWBzczRLAT #WhatsappDown