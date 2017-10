20 Minutes débarque sur WhatsApp

Illustration de WhatsApp — Patrick Sison/AP/SIPA

Quoi de neuf ? Whatsapp ! Parce qu’on ne peut pas se passer de vous, on vous suit dans vos applis et messageries préférées. Si vous le voulez bien… A partir de lundi 9 octobre, 20 Minutes vous offre une nouvelle manière de consommer l’actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la possibilité de recevoir une sélection d’articles et d’alerte dans un message WhatsApp. Service garanti sans spam et avec bonne humeur.

Pour recevoir ce condensé quotidien de l’actu, il vous suffit de vous abonner au service depuis votre mobile. C’est évidemment gratuit et résiliable à tout moment en envoyant le message « STOP ». Vous recevrez un message en fin de journée. En cliquant sur les liens, vous serez redirigé vers les articles sur notre site mobile.

Comment vous abonner ?

Cela vous prendra dix secondes. Depuis votre smartphone, cliquez sur le bouton WhatsApp ci-dessous et suivez les instructions.

Pour activer le service, n’oubliez pas d’envoyer le message « GO » sur WhatsApp.

Nos éditions locales s’y mettent aussi

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que trois de nos éditions locales se sont également lancées sur WhatsApp. Si vous voulez également suivre l’actualité de votre édition, il vous suffit de suivre la même procédure.

20 Minutes Paris

20 Minutes Marseille

20 Minutes Nantes

