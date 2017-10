EN DIRECT. Keynote Google: Avec Home Max, Google défie Sonos et Apple sur le son

18h55: Pixelbook, un Chrome OS convertible

10 mm d'épaisseur, chargeur UBS-C, intégration de l'assistant, 10 heures d'autonomie, apps Android intégréesn stylus en option. Un bel objet mais cher à partir de $999. Pas de sortie en France tout de suite.

Meet Pixelbook, the first laptop with the Google Assistant, and Pixelbook Pen. pic.twitter.com/gnWuodoqi6