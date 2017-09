VIDEO. Patrimoine: La nomination de Stéphane Bern et la leçon d’histoire de Macron critiquées sur Twitter

Emmanuel Macron et Stéphane Bern visitent le château de Monte-Cristo (Yvelines) lors des Journées européennes du Patrimoine, le 16 septembre 2017. — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Le nouveau « Monsieur patrimoine » ne fait pas l’unanimité. Le choix de l’animateur Stéphane Bern, ami proche du couple Macron, à qui le chef de l’Etat a confié samedi une mission bénévole pour identifier des monuments du patrimoine local en péril, a été largement critiqué sur Twitter.

Je ne savais pas que Stéphane Bern avait des compétences de conservateur des monuments historiques. On en apprend tous les jours. https://t.co/1kRzGB45am — Mahaut Herrmann (@mahaut_h) September 16, 2017

Mission sur le patrimoine confiée à Stéphane Bern, membre de la cour rapprochée. Le pas si fou du roi est content, la monarchie est rétablie — Eric Naulleau (@EricNaulleau) September 16, 2017

Stéphane Bern qui a diné à la Rotonde le soir du 1er tour est bien récompensé https://t.co/T7182YDQ2Y — Dominique Bald (@garbo68) September 16, 2017

La question n'est même pas de savoir si Stéphane #Bern est compétent mais pourquoi on le substitue aux spécialistes dont l'État dispose déjà — Phylloscopus (@Taigasangare) September 16, 2017

Emmanuel Macron confie à Stéphane Bern une mission de préservation du patrimoine ?#CroisonsLes ! 😉 pic.twitter.com/Obf9iSRr5Q — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) September 16, 2017

A la question «pourquoi Stéphane Bern ?», Emmanuel Macron, qui visitait samedi matin, à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, le château de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas à Port-Marly (Yvelines), a répondu : «Pourquoi pas ? Parce qu'il a cette passion, parce qu'il a montré ces dernières années son attachement au patrimoine culturel par ses émissions, et donné goût à cela à nombre de nos concitoyens». Sur le réseau social, la pilule avait du mal à passer auprès des historiens :

en fait on sert à rien, nous autres historien·nes — Caroline (@ccaro_ligne) September 16, 2017

Mais attendez... Il n'y a pas déjà des gens (diplômés, formés, des pro quoi) qui sont déjà chargés de ça ? #Bern https://t.co/pEIuHW1YQW — Jean-Charles Geslot (@JChGeslot) September 16, 2017

et ça ne veut pas dire que le patrimoine religieux et monumental n'a pas d'intérêt, bien au contraire, — Damien Petermann (@DamienPetermann) September 16, 2017

mais il mérite autre chose qu'une vision nostalgique et conservatrice de l'histoire du pays et de ce qui mérite d'être conservé — Damien Petermann (@DamienPetermann) September 16, 2017

Comme dirait mon directeur de thèse : le "faire-savoir" prime sur le faire et sur le savoir. — Carnyx Amer (@ClementSalviani) September 16, 2017

qu'est ce que cela signifie ? que la définition de l'histoire "à la Stéphane Bern" va désormais être la définition principale — Caroline (@ccaro_ligne) September 16, 2017

c'est un système qui n'est plus fondé sur la compétence réelle mais sur la compétence perçue, sur ce que tu peux vendre comme paillettes — Caroline (@ccaro_ligne) September 16, 2017

Stéphane Bern a expliqué qu'un premier rapport était prévu dans 6 mois. Il s'agit de "recenser les chefs d'oeuvre en péril, comme cela avait été fait par un illustre prédécesseur au XIXe siècle, Prosper Mérimée, et de trouver de nouveaux moyens de financement, sans surcharger le budget de l'Etat", a commenté l’animateur, dont Emmanuel Macron a dit vouloir "reconnaître l'importance du travail qu'il a fait ces dernières années, en lui demandant de le continuer de manière officielle et en lui donnant une place dans le travail de l'Etat". Beaucoup ironisaient sur de possibles – bien qu’improbables – prochaines nominations :

EXCLU- Après Stéphane #Bern au patrimoine, #Macron devrait nommer Lorant Deutsch à la révision des programmes d'histoire.😅 — Christian Delporte (@chdelporte) September 16, 2017

Mon mari compte embaucher tous ses amis... Après Bruno Roger-Petit et Stéphane Bern, bientôt Line Renaud sera nommée Ministre de la Culture. — Brigitte Macaron (@BrigitteMacaron) September 16, 2017

Stéphane Bern devient conseiller patrimoine à l'Élysée... C'est bien ! Retrouvez prochainement @Nabilla en conseillère coiffure de mon mari. — Brigitte Macaron (@BrigitteMacaron) September 16, 2017

Stéphane Bern au patrimoine. Depardieu aurait eu la préservation des vignobles s'il etait resté en France. Bien fait pour sa gueule. — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) September 16, 2017

Sur Twitter, certains ont aussi tenu à rectifier une leçon d’histoire administrée au cours de la même visite par le tandem Macron-Bern, notamment accompagné d'une quinzaine d'élèves de CM2 et de la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Dans une vidéo publiée sur le compte du chef de l’Etat, on voit l’animateur expliquer aux enfants l’importance de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée en 1539, qui impose notamment que les actes administratifs et judiciaires soient rédigés en français, et non plus en latin.

Retour sur un acte fondateur de notre identité : l'ordonnance de Villers-Cotterêts. #JEP2017 @bernstephane pic.twitter.com/p3ERwSFARs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2017

« Dans son château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français », renchérit Emmanuel Macron devant les élèves. Une approximation qui a notamment chatouillé Mathilde Larrère, ex-membre du Parti de gauche et surtout historienne spécialiste des révolutions et de la citoyenneté :

oh purée ça commence fort

vive le roi!!!

et au passage une mésinterprétation de l'édit... https://t.co/I0pykQHGR2 — mathilde larrere (@LarrereMathilde) September 16, 2017

je vous la fait vite car je croule sous le boulot mais l'édit n'impose en aucun cas le français comme langue aux populations du royaume! — mathilde larrere (@LarrereMathilde) September 16, 2017

il dit juste que les actes légaux et notarié seront en français!



et plus en latin (donc ça n'a rien à voir avec une lutte contre le patois) — mathilde larrere (@LarrereMathilde) September 16, 2017

Pendant ce temps-là, E. Macron et Stephane Bern raconte des conneries sur l’histoire du français, sur Villers-Cotterêts notamment. — Linguisticae (@Linguisticae) September 16, 2017

On savait que la Géographie n'était pas le point fort de #Macron, mais, visiblement, en Histoire aussi ça patine... https://t.co/1CX8FPaeMn — 👤SniperDeDroite🛎️ (@SniperDeDroite) September 16, 2017