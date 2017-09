Une cagnotte lancée pour aider un blogueur à s’acheter un nouvel iPhone

Le blogueur spécialiste de la high-tech LoKan. — Capture d'écran/lokan.jp

« Si vous pouvez vous permettre de faire un don de quelques euros à ce grand garçon de 30 ans (qui partage sans compter avec nous depuis bientôt 10 ans) je suis certain que ça permettra d’amener un peu de bonheur dans sa vie », a écrit Loïc, lecteur du blog du Toulousain spécialisé en high-tech LoKan. En lançant une cagnotte sur Leetchi en faveur du blogueur, ce fidèle ne s’attendait probablement pas à un tel succès : il demandait 1400 euros, il en a récolté presque 2200 ce samedi.

>> A lire aussi : L'iPhone X à partir de 1.149 euros, est-ce bien raisonnable?

Pourquoi donc ? Pour permettre à LoKan d’acheter l’iPhone X « dont il rêve tant ». Ce lecteur du blog a pris l’initiative après que le trentenaire a expliqué dans un post ne pas pouvoir s’offrir le nouveau modèle du célèbre téléphone, parce que « je suis en plein divorce, et ce n’est pas de tout repos ». En conséquence, ajoutait-il, « pour la première fois depuis que ce site existe, vous n’aurez pas de déballage de la nouvelle gamme d’iPhone ». LoKan a lui-même relié l’adresse web de la cagnotte sur son compte Twitter.

180 personnes ont participé à la collecte et dans les commentaires, les remerciements affluent à l’endroit du blogueur : « Pour te remercier de ta passion de la high-tech, un lecteur de ton blog depuis de nombreuses années », « impatient de te voir ouvrir ce beau cadeau, merci pour tout », « un grand merci pour tout ce savoir que tu nous a transmis LoKan ».

Pas sa première cagnotte

Par contre, sur Twitter et dans les commentaires sur son blog, le spécialiste des tests d’iPhone est fortement critiqué.

Ça va, pas trop honte ? Pas trop dur de se regarder dans la glace ? C'est juste abject, j'espère que le divorce se passera mal. — Dimireille Mathieu (@dimip2) September 15, 2017

Il a notamment été contraint de suspendre les messages sur son blog, « compte tenu du fait que je reçois davantage de commentaires insultants que de commentaires de mes propres lecteurs ». Pourquoi une telle réaction de la part de certains internautes ? Parce que LoKan, qui assure qu’il « déteste demander de l’aide, et [qu’il s’était] résolu à ne pas acheter ce téléphone, n’ayant pas les moyens, tout simplement », n’en est pas à sa première cagnotte. Ses détracteurs le soupçonnent de financer ses vacances sur le dos de lecteurs admiratifs.

En 2013, il récoltait un peu plus de 1200 euros pour financer le fonctionnement de son blog, et surtout, en 2011, il amassait 4550 euros (pour un objectif initial de 1500 euros) afin de relier New York à Los Angeles à vélo en huit jours, avec la promesse d’envoi d’un DVD du parcours. Comme l’écrivait Slate, « l’opération avait viré au fiasco sportif et le blogueur avait essayé de gratter quelques timbres en annulant l’envoi du DVD promis ». Une tentative, en 2013, pour récolter 1500 euros sur KissKissBankBank afin de gravir le Mont-Blanc avec sa compagne avait en revanche échoué, puisqu’il n’avait reçu « que » 500 euros.