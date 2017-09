Royaume-Uni: Un hommage floral à Lady Di provoque stupeur et moqueries

L'hommage floral à Lady Di a beaucoup fait parler. — Chesterfield Borough Council

L’art est souvent mal compris. Un hommage à la princesse Diana réalisé avec des pétales de fleurs et exposé à Chesterfield, dans le centre de l’Angleterre, a provoqué colère et surtout moqueries sur les réseaux sociaux, où l’œuvre a été qualifiée « d’affreuse » et « d’insulte » à la mémoire de Lady Di.

Tout partait pourtant d’une bonne intention. Cette pièce unique, qui commémore avec un peu de retard le 20e anniversaire de la disparition de la princesse de Galles, a été réalisée à l’occasion d’un festival de « well dressing », tradition locale consistant à décorer des puits et autres sources d’eau avec des pétales de fleurs.

Sarcasme

Mais, peut-être à cause d’un choix de couleurs malheureux ou des proportions grotesques du visage, qui donnent à l’ex-épouse du prince Charles l’air d’un ogre, la réalisation a suscité des commentaires peu flatteurs, souvent teintés d’un sarcasme tout britannique :

I live here and, let me tell you, I can feel its eyes on me, even now in my house. — mr welbeck kane (@400FootGhost) September 11, 2017

« J’habite ici et croyez-moi, je sens son regard sur moi, même quand je suis dans ma maison »

« C’est ce qu’elle aurait voulu »

I think it's perfect and could not be improved https://t.co/uWw5wHzDVy — Isabella Wilson (@IsyWilson) September 13, 2017

« Je pense que cette œuvre est parfaite et ne pourrait pas être améliorée »

So it's not supposed to be funny but Chesterfield's floral tribute to Princess Diana entertained me all the way to work pic.twitter.com/i8h78AqRj1 — Andrew Thackeray (@thackers1) September 13, 2017

« Ce n’est pas censé être drôle mais ça m’a fait rire tout le trajet jusqu’au travail »

Pas démonté par le buzz, un responsable local explique que « l’art est fait pour provoquer la discussion, et je crois que le but est atteint avec le design de cette année. » Il précise que la décoration du puits « a été réalisée par 14 volontaires selon l’art traditionnel de well dressing du Derbyshire, en créant des motifs avec des pétales de fleurs et d’autres matériaux naturels. »