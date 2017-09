Des internautes en croisade contre les emballages des yaourts à la grecque

Mais où sont donc passées les petites croix orthodoxes qui coiffent les églises de l’île grecque de Santorin ? Sur l’archipel, elles n’ont pas bougé et les touristes peuvent toujours les apercevoir, mais sur la représentation qu’en font plusieurs marques d’agroalimentaire, les célèbres édifices ont perdu leurs croix. Un vrai problème pour toute une partie du Web, en campagne depuis plusieurs jours pour rétablir le symbole chrétien.

Lidl, Nestlé, Carrefour et Danone ont fait disparaître les croix sur l’emballage de leurs gammes respectives de yaourts à la grecque. C’est la première de ces marques qui s’est pris les critiques de plein fouet. Alpaguée par de nombreux internautes - souvent issus de la « fachosphère » mais pas seulement -, l’enseigne a assuré ne vouloir « exclure aucune croyance religieuse » au nom du respect de « la diversité et c’est ce qui explique la conception de cet emballage », rapporte RTL Belgique, après un signalement de l’un de ses lecteurs.

Depuis, c’est un festival sur la page Facebook de la marque, prise d’assaut dans les commentaires par des internautes indignés, parfois à l’excès (« Vous supprimez les croix sur les églises, comme le fait Daesh », « Quand vous remettrez les croix à leur place je reverrai ma position, redevenir votre cliente »).

Face à cette polémique, Lidl a vite assuré que le design des yaourts allait être modifié. En attendant, le community manager de sa page Facebook tente d’éteindre tous les incendies en même temps par un copier-coller en réponse à chaque internaute ulcéré : « Nous confirmons que nous allons mettre à jour l’emballage dès que possible. Il n’a jamais été et ne sera jamais de notre intention d’exprimer des points de vue idéologiques ou politiques dans la conception de nos produits. »

À noter que « l’affaire » des croix supprimées plaira aux polyglottes, Lidl devant se justifier auprès d’internautes allemands, britanniques, italiens, etc.

We are sincerely sorry for any offence caused by the artwork on our Eridanous range and will be revising the design as soon as possible.