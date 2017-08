VIDEO. Donald Trump défie les ophtalmos et regarde brièvement l'éclipse sans lunettes

Donald Trump a brièvement regardé le soleil directement lors de l'éclipse du 21 août 2017 avant d'enfiler une paire de lunettes protectrices. — R.SACHS/NEWSCOM/SIPA

«Ne regardez pas l'éclipse directement sans lunette.» Depuis une semaine, l'avertissement a été matraqué par tous les médias et les scientifiques américains.Visiblement, Donald Trump a décidé de ne pas écouter les fake news, lundi, et a brièvement regardé le soleil droit dans les yeux, sans protection.

Le président est d'abord apparu sur le balcon de la Maison Blanche et a jeté un œil en direction du soleil. «Ne regardez pas», crie alors un assistant. Le président américain est revenu quelques secondes plus tard avec une paire de lunettes, accompagné de sa femme Melania et de leur fils Barron. A la fin, Donald Trump n'a pas résisté et a regardé une nouvelle fois le phénomène sans filtre, en plissant les yeux. Et les internautes s'en sont donnés à cœur joie.

«Pas très brillant»

«Pas très brillant», s'amuse le New York Daily News.

A White House aide in the crowd below shouted “Don’t look!” right as @POTUS looked.



Our #SolarEclipse Edition: https://t.co/l0NO46gCGN pic.twitter.com/x0ToMxtXnU — New York Daily News (@NYDailyNews) August 21, 2017

«Melania lui murmure juste avant: ''Ils disent qu'Obama avait peur de regarder le soleil''.»

: they say obama was afraid to look at the sun pic.twitter.com/FprwIEA9qU — Kilgore Trout (@KT_So_It_Goes) August 21, 2017

In this moment, he became president pic.twitter.com/mQNrG7LlsP — Josh Billinson (@jbillinson) August 21, 2017

Mais la palme revient à un journaliste de Vice, qui avait prédit ce moment lundi matin: «J'attends avec impatience la photo virale de Donald Trump regardant directement l'éclipse en plissant des yeux»

I cannot handle this right now. pic.twitter.com/JXjuHH2ivA — Jules (@jules_su) August 21, 2017

Dangereux pour la rétine

Regarder le soleil directement peut causer des dommages permanents à la rétine. En temps normal, nous sommes tellement éblouis que nous plissons les yeux et détournons vite le regard. Mais en cas d'éclipse partielle, la luminosité baisse et nous avons tendance à fixer notre astre trop longtemps sans ressentir de douleur.

A partir de combien de temps court-on un risque? Il n'y a pas de chiffre magique. «Si vous regardez une seconde ou deux, cela devrait aller. Cinq secondes, je ne sais pas. Dix secondes est probablement trop long et vingt secondes est définitivement trop long», précise au site North Jersey Jacob Chung, chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Englewood. Allez, Donald Trump ne devrait donc pas avoir de séquelles...