La mort annoncée de Paint attriste (et inspire) les internautes

MS Paint a été lancé en 1985 dans la version 1.0 de Windows. — 20 MINUTES

C’est sans doute l’un des programmes les plus emblématiques de Windows. Lancé avec la version 1.0 en 1985, MS Paint va sans doute bientôt disparaître. Lundi, Microsoft l’a en effet placé sur la liste des fonctionnalités « obsolètes » de Windows 10. Traduction : Paint « n’est plus en développement actif et pourrait être retiré d’une prochaine mise à jour ». Et l’existence du nouveau Paint 3D ne suffit pas à consoler les internautes.

Paint, c’était le charme des dessins en 16 couleurs sous Windows 3.0 et des légendes dégueulasses écrites à la souris par-dessus une photo. Et même s’il existe des dizaines d’apps alternatives comme Paint. NET, certains utilisaient encore ce programme ancestral pour coller une capture d’écran ou redimensionner une photo. Et l’annonce de sa mort à petit feu a fait réagir les artistes en herbe sur Twitter. Sélection.

Microsoft Paint is getting evicted from Windows https://t.co/CtGKrU9HLi pic.twitter.com/VjyYtueXr0 — Mashable (@mashable) July 24, 2017

It's a sad day. I remember spending hours in school doing this on Microsoft Paint #MSPaint pic.twitter.com/AnQu9qVAw5 — Daniel (@DanielBruce_8) July 24, 2017

Microsoft Paint is marked for death https://t.co/iziD6tT1MO pic.twitter.com/PAK6T99A4m — Los Angeles Times (@latimes) July 24, 2017

After 32 years, Microsoft Paint could be getting erased https://t.co/6MqQFDCYP9 pic.twitter.com/fAFOtlwoAk — CNN (@CNN) July 24, 2017

Brother Graw Mad is inconsolable over the loss of MS Paint. Let's all pour a little libation outta our Paint Bucket Tools today. pic.twitter.com/8B2yYB8DwM — Strong Bad (@StrongBadActual) July 24, 2017