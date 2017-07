VIDÉO: «Qu’est ce qui est jaune et qui attend?»: la blague de ce petit garçon devient virale

HUMOUR La blague d’un petit garçon de 8 ans a été partagée et vu plus des centaines de milliers fois sur les réseaux sociaux en quelques jours…

Tout est dans la manière de la raconter. Un petit garçon est devenu en quelques jours, la star d’internet grâce à une simple blague. Face caméra, Adrien, 8 ans, pose une devinette à son grand cousin : « qu’est ce qui est jaune et qui attend ?… C’est Jonathan ! ». L’expression du jeune garçon et sa manière de raconter l’histoire ont suscité l’hilarité sur les réseaux sociaux. Le tweet a été partagé plus de 100.000 fois et la vidéo YouTube, postée le 4 juillet, a été vu près de 900.000 fois.

Le jeune humoriste est décrit par sa maman, joint par 20 Minutes, comme un vrai « clown ». « Parfois quand je le gronde je n’arrive pas à aller au bout parce qu’il me fait rire ». Sa famille qui le filme régulièrement ne s’attendait pas à un tel buzz. « On a plein d’autres vidéos de lui, mais je ne sais pas encore si nous les diffuserons, cela dépendra de la tournure des événements. Et puis, il n’a que 8 ans », confie la maman. Une page Facebook a depuis été créée sur laquelle le garçon postera dont « peut-être » d’autres vidéos. Pour l’instant ce dernier, loin de réaliser le buzz internet, se demande juste s’il a fait rire beaucoup de personnes…