Ils ont fait leur choix, mais ne pourront pas lui donner leur voix. Jean-Luc Mélenchon ne séduit pas seulement en France, où les derniers sondages sont encourageants pour le candidat de la France insoumise, mais son discours convainc jusque de l’autre côté de l’Atlantique.

Dans une tribune postée sur le site moveon.org, quatre personnalités américaines mettent en garde : « S’il vous plaît, ne répétez pas la tragédie Clinton contre Trump. » Pour les acteurs Mark Ruffalo (Spotlight, Avengers, Foxcatcher) et Danny Glover (L’Arme fatale, Witness, La Couleur pourpre), l’intellectuel et linguiste Noam Chomski et l’auteure féministe Eve Ensler (Les Monologues du vagin), les électeurs français doivent glisser dimanche dans l’urne un seul bulletin : celui portant le nom de Jean-Luc Mélenchon.

Eviter de répéter la stratégie Clinton/Trump

Pourquoi ? Car il est le « candidat de gauche le mieux placé dans les sondages ». Dans cette pétition, qui a recueilli depuis mercredi matin près de 4.900 signatures, les quatre auteurs expliquent : « Ces dernières semaines, le candidat progressiste Jean-Luc Mélenchon n’a cessé de grimper dans les sondages et est désormais perçu comme un concurrent sérieux dans la course présidentielle. Les sondages montrent aussi que s’il se retrouvait face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen au second tour, Jean-Luc Mélenchon l’emporterait très largement. »

Les auteurs dressent un parallèle entre la situation américaine qui a vu l’élimination de Bernie Sanders puis la victoire de Donald Trump et l'affrontement politique français. Avec, sans les citer, Macron dans le rôle de Clinton et Marine Le Pen dans celui de Trump. Pour ces quatre personnalités marquées à gauche, « c’est le scénario qui a entraîné l’élection du président Donald Trump aux Etats-Unis. Nous ne voulons pas voir cette tragédie se répéter en France, avec de terribles conséquences pour le monde. Ce ne serait pas une farce. Ce serait tout simplement une tragédie. »

Un appel au vote utile que le candidat Jean-Luc Mélenchon a visiblement apprécié : sur Twitter, il a remercié les artistes pour leur soutien.

Pour plus de visibilité, des militants insoumis ont traduit cette pétition et appellent les twittos à la partager.

Détournements sur Twitter

L'appel a également étonné certains internautes.

Une bonne occasion pour certains de détourner quelques photos et vidéos… L’acteur Mark Ruffalo a en effet interprété le super-héros tout vert et très musclé Hulk et Danny Glover le captain Murtaugh dans la saga L'Arme fatale.

