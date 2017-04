Bible, test de grossesse et fichier Excel: Les stories sont partout en 2017

Après Snapchat, votre livre de chevet va-t-il aussi de doter de stories? — LIONEL BONAVENTURE / AFP

Mais qui est donc le diabolique inventeur de la story ? Ce petit cercle sur lequel on clique pour partager sa journée ou voir celle d’un de ses amis a envahi toutes nos applis : Snapchat, Instagram et maintenant Messenger. Qui sera la prochaine ? Les internautes ont fait leurs pronostics.

La story est partout : son succès en fait la star de toutes les applis, qui s’arrachent ce concept. Dernier réseau tombé au combat de la story : Messenger, de Facebook, qui a préféré l’appeler pudiquement "Journée".

Les internautes ont imaginé quels seraient les prochains objets (pas forcément connectés) à tomber entre les mains démoniaques de la story. On vous livre nos meilleures trouvailles.

La story dans la Bible, pour suivre en direct les meilleurs moments de la journée de Jésus et ses apôtres

New update out: The Holy Bible will now have stories. pic.twitter.com/Yb3vewy6lh — zwash (@ZachWashburn) April 7, 2017

Ou dans un livre, tout simplement, histoire de donner un petit côté 2.0 à ces blocs de papier

In 2017 books will now have stories pic.twitter.com/30qvjWiHht — Marriott Library (@MarriottLibrary) April 5, 2017

Une story sur PornHub pour partager ces bons moments avec ses amis

La story Netflix, très très utile

Netflix will now have stories. 😏 pic.twitter.com/BpDFQn7bG3 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 5, 2017

L’appareil à dialyse, enfin connecté !

Machine à dialyse now have stories. pic.twitter.com/JXV7xS6rpa — Natas Shiny (@Natas) April 6, 2017

La calculette a un écran, pourquoi personne n’y avait pensé plus tôt ?

calculators in 2017 now have stories pic.twitter.com/LnsNAcOyBc — Memes (@pledgememes) April 4, 2017

La story du test de grossesse, pour revivre nos meilleurs moments de doute

Pregnancy tests will now have stories pic.twitter.com/J3W8xFOSdd — Dusty (@DustyyyDustin) April 7, 2017

Il fallait bien pimper un peu ces fichiers Excel

Et pour finir en beauté, une belle inception

Instastories now have stories pic.twitter.com/hAzE1Swky8 — ʎpoqou (@whatevervoid) April 5, 2017