PRESIDENTIELLE Malgré son engagement en décembre dernier à soutenir le vainqueur de la primaire de la gauche, Manuel Valls a annoncé qu’il voterait Emmanuel Macron. Cette décision n’a pas laissé les internautes indifférents…

Manuel Valls lors d'un meeting pendant les primaires socialistes, le 27 janvier 2017. - Frederick FLORIN / AFP

Marie de Fournas

Un joli retournement de veste. Le 15 décembre dernier, Manuel Valls s’engageait par écrit comme tous les autres candidats, à soutenir le vainqueur de la primaire de la Gauche. Un peu plus d’un mois plus tard, le vote avait lieu et Benoît Hamon remportait l'investiture.

Malgré quelques rumeurs, l’ancien Premier ministre n’était jamais revenu sur sa décision,jusqu’à aujourd’hui. Ce mercredi 29 mars, Manuel Valls a officiellement annoncé qu’il voterait au premier tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Une trahison pour certains socialistes et une rupture de sa promesse initiale. Sur Twitter, les internautes se sont fait un plaisir de le lui rappeler.

T'es pas obligé de respecter une déclaration sur l'honneur si t'as pas d'honneur #Valls pic.twitter.com/XHN08ug883 — Sœur Marie-Sarcasme (@Salome_Dh) March 29, 2017

"Je m'engage à soutenir publiquement le candidat désigné à l'issue des primaires"



Y'a des preuves quand même monsieur #Valls pic.twitter.com/AykhOizqsB — Matthieu Belliard (@MA2TBE2L) March 29, 2017

- #Valls : je voterai pour Macron dès le premier tour

- Hamon : pic.twitter.com/T9qxd94Coy — Rachid l'instit (@rachidowsky13) March 29, 2017

Macron quand il apprend le soutien de #valls pic.twitter.com/L6DI7HypMG — Inspecteur Juve (@Nico_le_Psycho) March 29, 2017

Heureusement que Manuel #Valls n'est pas footballeur, il changerait d'équipe en fonction de la possession de balle de la première mi-temps — Widad.K (@widadk) March 29, 2017

Exclusif : Valls pose avec sa parole pic.twitter.com/aoxo0NVKVc — La France a peur (@LaFranceapeur) March 29, 2017

Après avoir empêché Hollande, après avoir torpillé Hamon, Valls s'apprête à faire perdre Macron en lui apportant son soutien. Le boulet. — L'Humour de Droite (@humourdedroite) March 28, 2017

"Ah vous m'avez cru?

Hahahaha.

Mince.

Je ne pensais pas que vous étiez aussi cons.

Fragiles va!" pic.twitter.com/XvjMHQ4Jbz — Traduisons Les (@TraduisonsLes) March 29, 2017

