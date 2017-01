Politique

PRIMAIRE PS Benoît Hamon sera le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle...

Benoît Hamon serrant la main de Manuel Valls après sa victoire à la primaire PS le 29 janvier 2017. - Christophe Ena/AP/SIPA

M.C, D.B. et O. P.-V.

L'ESSENTIEL

7.500 bureaux de vote ont accueilli les électeurs jusqu'à 19h.

Benoît Hamon, ex-outsider comptant sur les soutiens de Montebourg et Aubry, l'a emporté avec 58,65% des voix.

Environ 2 millions de personnes auraient voté, selon Elabe.

Les organisateurs ont promis la transparence après les gros doutes sur la participation au premier tour.

23h30: Ce live est désormais terminé, merci de l'avoir suivi

23h27: Et maintenant pour le candidat socialiste...

23h15: Hamon et Hollande se rencontreront dans la semaine

Selon Le Monde, Benoît Hamon a appelé le président de la République vers 20h30. François Hollande lui a proposé une rencontre «au cours de la semaine».

23h03: Le Télégramme a posé 2-3 questions à la maman de Benoît Hamon

23h: Will, ses roses de la réconciliation et la victoire de Benoît Hamon

22h56: Valls, Juppé, Sarkozy, Duflot... Une campagne meurtrière pour les stars de la scène politique

22h55: Notre reportage dans l'ambiance glaciale du QG de Manuel Valls

On a passé la soiree de la lose avec #Valls et ses militants #PrimaireGauche #PrimaireCitoyenne https://t.co/47TwnNuFW9 — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) January 29, 2017

22h50: Gérard Collomb appelle à rejoindre Emmanuel Macron

Le sénateur-maire PS de Lyon, en campagne pour Macron, appelle sur France 2 les vallsistes à rejoindre le candidat d'En marche!. Il s'est fait hué au QG de Benoît Hamon.

J'appelle les Réformateurs à rejoindre @EmmanuelMacron : ensemble nous ne ferons pas gagner un clan, nous ferons gagner la 🇫🇷 !#EnMarche — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 29, 2017

Le maire de Lyon @gerardcollomb, bras droit d'@EmmanuelMacron, est hué à son tour par les partisans de @benoithamon à la Mutualité pic.twitter.com/c7QSyZxWEI — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 29, 2017

22h34: Aurélie Filippetti, soutien d'Arnaud Montebourg, et Vincent Peillon félicitent Benoît Hamon

Félicitations à @benoithamon pour sa très belle victoire ! 🌹🍾 — Aurélie Filippetti (@aurelifil) January 29, 2017

Je salue la nette victoire de @benoithamon. J'en appelle au rassemblement le plus large possible et j'y prendrai toute ma part. — Vincent Peillon (@Vincent_Peillon) January 29, 2017

22h28: Hamon désolé d'avoir interrompu le discours de Valls

. @benoithamon présente ses excuses au sujet de l'intervention TV de #Valls interrompue plus tôt à la Mutualité #hamon #primairegauche — Laure Cometti (@la_comete) January 29, 2017

22h25: Alain Calmette, député PS du Cantal, annonce rejoindre Macron

Proche de l'ex-Premier ministre, il avait notamment aidé Jean-Marie le Guen à préparer la tournée de Manuel Valls en Afrique de l'Ouest fin octobre.

Au vu des résultats de la primaire et conformément à mes convictions, je m'engage derrière @EmmanuelMacron pic.twitter.com/ZD6Ifq9QOb — alain calmette (@alaincalmette) January 29, 2017

22h16: Retour sur le résultat du scrutin en vidéo

22h12: Et Anne Hidalgo pour les deux candidats

J’adresse mes félicitations à @benoithamon pour sa victoire. Nous avons maintenant trois mois pour nous rassembler et l’emporter. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 29, 2017

Je salue la réaction responsable de @manuelvalls. L’heure est au rassemblement derrière notre candidat. #PrimairesCitoyennes — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 29, 2017

22h10: Martine Aubry a un message pour le gagnant

«J'adresse un grand bravo à Benoît Hamon pour sa victoire sans appel. Son projet apporte un souffle nouveau à la gauche et à notre pays. Il s'est attaqué avec des réponses neuves et fortes aux défis actuels et à venir de nos sociétés. Il a, ainsi, su réveiller l'enthousiasme à gauche et ranimer l'espoir d'un avenir meilleur pour tous et pour chacun. Ce soir, c'est la victoire d'une gauche forte sur les valeurs et lucide sur les changements dont notre pays a besoin.»

22h04: Bernard Cazeneuve et Benoît Hamon s'entretiendront lundi après-midi à Matignon

Avant cela, le Premier ministre recevra d'abord exceptionnellement tout le gouvernement pour un petit déjeuner, avant un entretien avec le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis à 11h, a indiqué Matignon, selon qui c'est «son rôle de chef de la majorité».

22h: Benoît Hamon embrasse la rose de Will

Benoît Hamon le 29 janvier 2017. - Francois Mori/AP/SIPA

21h55: Voilà la poignée de main tant attendue (ce fut bref)

La rapide poignée de main échangée entre Benoît #Hamon et Manuel #Valls dans les locaux du PS. #primairePS pic.twitter.com/WwSvFEbKum — Coralie Lemke (@CoralieLemke) 29 janvier 2017

Cette poignée de main symbolique, qui s'est déroulée devant un parterre de caméras et photographes, n'a duré que quelques secondes, sous le patronage de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS.

21h46: Hamon, de «Petit Benoît» à candidat à la présidentielle

21h40: Vraiment, François Hollande n'en a pas grand-chose à faire

Le tweet date d'il y a...3 minutes. Le président n'avait rien posté depuis deux jours.

Félicitations à cette formidable équipe de France de nouveau championne du monde ! 🎖 #FRANOR — François Hollande (@fhollande) January 29, 2017

21h36: «Tu te calmes papa!»

Ma petite fille (2 ans et 3 mois) me prend par la main, me mène jusqu'a ma chambre, ferme la porte et me dit "tu te calmes papa!" On rêve! — Benoît Hamon (@benoithamon) April 30, 2010

21h33: Et si vous voulez voir les résultats actualisés...

21h31: Le PRG accepte le résultat mais toujours pas le programme de Hamon

«Le Parti radical de gauche prend acte de la victoire de Benoit Hamon dans le cadre des primaires citoyennes . Il se réjouit par ailleurs de la participation accrue lors de ce second tour. Le projet porté par Benoit Hamon, s'il l'a emporté, ne saurait trouver en l'état l'adhésion des radicaux de gauche attachés à l'entreprise», écrit le parti de Sylvia Pinel dans un communiqué.

21h28: Mélenchon a des mots doux pour Benoît Hamon !

Jean-Luc Mélenchon a apaisé dimanche son discours à l'égard de Benoît Hamon. Le candidat de la France insoumise a exprimé sa «satisfaction» dans une note publiée sur Facebook, que Benoît Hamon ait «chanté des paroles si proches des nôtres» car, explique-t-il, «dans le combat politique, il est essentiel de commencer par l'élargissement de la surface d'usage des mots que vous employez».

«Pour moi, sixième République, planification écologique, indépendance de la France, couvrent désormais un champ plus large que celui qu'ils occupaient lorsque nous étions seuls à les prononcer», poursuit celui qui a opposé jeudi dernier une nette fin de non-recevoir à toute idée d'un rassemblement.

«Que pour désigner son candidat le PS ait préféré nos mots à ceux de son propre gouvernement est un fait qui donnera ses fruits le moment venu», se félicite-t-il, y voyant la preuve de l'«hégémonie culturelle» (cf Gramsci) de son programme. «À présent les gens sérieux, qui sont les plus nombreux, s'intéresseront au contenu, à la cohérence du programme qui se déduit de ces mots», estime-t-il.

21h24: Au bar Le 49.3 dans le 11e, on chante pour Manuel Valls

21h16: La joie à l'annonce des résultats chez Hamon

Explosion de joie au QG de Benoît Hamon le 29 janvier 2017. - Francois Mori/AP/SIPA

21h13: Hamon va proposer à Jadot et Mélenchon de construire une majorité gouvernementale

Le candidat du PS à la présidentielle confirme qu'il veut rassembler les candidats de la France Insoumise et d'EELV sous la même bannière.

«Dès lundi je proposerai à tous les candidats à cette primaire mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique», a-t-il déclaré à la Maison de la Mutualité à Paris.

21h11: Cécile Duflot a un message pour les lunettes de Benoît Hamon

Lunettes dont nous vous parlions ci-dessous.

21h02: «Ce soir, la gauche relève la tête», déclare Benoît Hamon

«La gauche relève la tête. J’adresse un salut sincère à Manuel Valls. Nous avons exposé des différences certaines, mais nous avons su dire qu’elles ne seront pas irréductibles lorsque nous aurons à affronter nos vrais adversaires. Je mesure votre confiance. Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire», déclare le vainqueur de la primaire, qui a commencé son discours avant que manuel Valls n'ait achevé le sien.

Je remercie chaleureusement les électeurs de gauche de m'avoir donné, par leur vote, une force considérable pour les combats à venir. pic.twitter.com/Sli61YdjtP — Benoît Hamon (@benoithamon) January 29, 2017

Le 1er morceau pour fêter la victoire de #Hamon? "All you need is love" Beatles: "ça commence par la marseillaise" dit le DJ Antoine Calvino — Laure Cometti (@la_comete) January 29, 2017

20h52: «Benoît Hamon l'a emporté nettement et je tiens à le féliciter», dit Valls

«Les Français se sont exprimés plus nombreux qu'au premier tour. Benoît Hamon l'a emporté nettement et je tiens à le féliciter chaleureusement. Je lui souhaite bonne chance, Benoît est désormais le candidat de notre famille politique. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris et il m'appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. J'aime trop la vie pour que la rancoeur chez moi puisse l'emporter.»

Servir cinq ans la France : quel honneur ! Je ne l'oublierai jamais. Soyons les garants d'une gauche républicaine, laïque et réformiste ! MV — Manuel Valls (@manuelvalls) January 29, 2017

20h51: Le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis adresse un message aux candidats

Bravo à @benoithamon . Amitiés à @manuelvalls . Unité ! Tout faire pour battre la droite extrême et l'extrême droite. #PrimairesCitoyennes — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) January 29, 2017

20h45: 58,65% pour Hamon, 41,35% pour Manuel Valls

Thomas Clay, président de la Haute autorité, annonce des résultats partiels : 58,65% pour Hamon, et 41,35% des suffrages pour Manuel Valls.

La participation dans 4.322 bureaux de vote (60% du total) est de 1.101.180 votants. «Participation en forte hausse ce dont chacun pourra se réjouir», ajoute Thomas Clay.

20h32: Hamon large vainqueur de la primaire face à Valls (sources PS à l'AFP)

20h30: On pose ça là (daté de 2011), en attendant des résultats qui ne sauraient tarder

;) — Benoît Hamon (@benoithamon) October 18, 2011

20h24 : Rama Yade adresse des félicitations alambiquées à Benoît Hamon

Félicitations à @benoithamon! Face au frondeur qu'il est, @lafrancequiose sera fondatrice. Adolescence politicienne vs maturité citoyenne. — Rama Yade (@ramayade) January 29, 2017

20h15: Pour Christian Paul, frondeur PS, «Hamon va devoir tendre des mains comme la déesse Shiva» pour parler avec Macron, Mélenchon et Jadot

. @christianpaul58 : "ce soir ce n'est pas la veille de l'explosion du #PS mais le prélude de sa renaissance" #hamon #PrimaireGauche — Laure Cometti (@la_comete) January 29, 2017

20h13: Entre 1,9 et 2,1 millions de votants selon Elabe

L'institut a fait une projection pour BFMTV.

20h10: Jean-Luc Bennahmias, qui soutenait Valls, ne fait jamais rien comme tout le monde

Et oublie d'attendre les résultats avant de rallier Benoît Hamon.

20h: Pour le porte-parole de Benoît Hamon, «la victoire est proche»

#PrimaireGauche @ABachelay porte parole de Benoit Hamon : "Selon nos informations la victoire est proche." pic.twitter.com/IFVPNJrrbv — Public Sénat (@publicsenat) 29 janvier 2017

Mais on va faire comme si ce n'était pas plié et attendre les résultats d'ici quelques minutes.

19h55: Rassemblement ?

Je cherche encore des militants #Valls qui pourraient soutenir #Hamon en cas de défaite ce soir 😅 #PrimaireGauche — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) January 29, 2017

"En cas de victoire de @manuelvalls je prône quand même l'unité de la gauche" Justine, 24 ans, venue par curiosité #BenoitHamon @20Minutes — Lombard marie (@Marie_Lombard_) January 29, 2017

19h52: Pas la fête chez Manuel Valls

Manuel #Valls vient d'arriver à la maison de l'Amérique latine, d'où il s'exprimera dans la soirée. Ambiance très très calme. pic.twitter.com/bxKC91Xxtp — sophie brunn (@brunnsophie) January 29, 2017

19h35: Pour information, le buffet est ouvert chez Benoît Hamon

19h33: Le controversé Mohamed Sifaoui toujours présent dans les coulisses chez Valls

Nous vous en parlions dans un article consacré à l'entourage très offensif du candidat.

19h32: Manuel Valls est arrivé à la Maison de la Mutualité et ça tire un peu la tronche

Soupe à la grimace pour Le Guen à son arrivée #Valls #PrimairesCitoyennes #primairegauche — Thibaut Le Gal (@LGThibaut) January 29, 2017

Le candidat @manuelvalls vient d'arriver à la maison de la Mutualité, son QG du soir. #PrimaireGauche @RMCinfo — Jean-Baptiste Durand (@JebaDurand) January 29, 2017

19h30: Notre journaliste Martin Guimier est au bar Le 49.3, dans le 11e arrondissement de Paris

Des soutiens de Benoît Hamon s'y sont retrouvés pour fêter une éventuelle défaite de Manuel Valls, adepte de l'usage de l'article 49-3 durant son passage à Matignon.

Ici au bar le 49.3 se retrouvent les militants anti-@manuelvalls, qui rêvent d'une large victoire de @benoithamon ce soir pic.twitter.com/xzgTuVfezc — Martin Guimier (@MartinGuimier) January 29, 2017

Un évènement Facebook a été créé et 500 personnes ont indiqué s'y rendre (spoiler, ils ne seront pas autant).

19h25 : L’entourage de Hamon se projette d’une autre manière

Selon son entourage, @benoithamon appellera @fhollande, @BCazeneuve et @claudebartolone une fois les résultats connus et en cas de victoire — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) January 29, 2017

19h23: Manuel Valls ne snobera pas la photo à Solférino

19h22: Benoît Hamon a un message pour l'équipe de France de handball

Les experts au firmament du sport Français. Bravo à l'équipe de France de hand championne du monde #FRANOR #experts — Benoît Hamon (@benoithamon) January 29, 2017

19h20: Ça grimace dans le camp Valls

19h16: La rumeur Hamon prend de l'ampleur

La Mutualité à Paris. L'équipe Hamon a préparé la fête du sacre de son candidat. C'est clair. — D. de Montvalon (@demontvalon1) January 29, 2017

Les sondages sortie des urnes donnent le sourire aux soutiens de #Hamon, qui espèrent que @benoithamon dépassera les 60% #PrimaireGauche — Laure Cometti (@la_comete) January 29, 2017

19h14: Le sens du détail

19h12: Au QG de Hamon, Will et ses roses du rassemblement

Will, 36 ans, est venu avec 2 roses, "car il y a 2 PS ce soir, il va falloir se rassembler demain" #hamon #PrimaireGauche pic.twitter.com/i89bg28vlP — Laure Cometti (@la_comete) 29 janvier 2017

19h10: Fini les bonbons d'il y a une semaine, on sort les grands moyens au buffet de Hamon

On a clairement changé de standing par rapport à la petite péniche du 1er tour #hamon #primairegauche pic.twitter.com/grN3BCUwCJ — Laure Cometti (@la_comete) January 29, 2017

19h06: Suivez nos journalistes aux QG des deux candidats

Manuel Valls et Benoît Hamon devant en théorie se retrouver à 21h30 au siège du PS, à Solférino, pour prendre une photo.

19h04: Les dépouillements démarrent

19h03: Et pour l'estimation de la participation totale, ce sera vers 20h

Les #PrimairesCitoyennes touchent à leur fin, dans une heure retrouvez le chiffre de participation ! pic.twitter.com/qUT5b69Lny — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

19h: Ça y est, le vote est officiellement terminé

Les bureaux de vote n'acceptent plus les retardataires. Les premiers résultats arriveront vers 20h15-20h30 (normalement).

18h45 : Un autre journaliste a pu voter quatre fois (décidément)

Primaire à gauche : comment un journaliste de C Politique a pu voter 4 fois #CPol pic.twitter.com/oGh89j1jiA — C Politique (@CPolF5) 29 janvier 2017

18h30: Plus que 30 minutes pour aller voter

Dans les bureaux de vote où la file d'attente est importante, les personnes arrivées avant 19h pourront glisser un bulletin après l'heure limite.

18h18: Calme plat d'ici la fermeture des bureaux à 19h

Entre le match de l'équipe de France de handball et le discours de François Fillon, pas grand-chose à signaler pour l'instant...

18h: 1.306.852 votants à 17h sur 75% des bureaux de vote

La participation est tombée à 17h, annoncée par Christophe Borgel de la Haute autorité. «+22.8% par rapport au 1er tour à la même heure», déclare-t-il.

.@chborgel "1 306 852 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation de 22,8 % par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/2krkCwxBIh — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

17h43: On attend toujours la participation à 17h

Promise par les organisateurs il y a quelques minutes.

Dans quelques minutes, suivez en direct le point presse sur les chiffres de participation à 17h du second tour des #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/4j9PlpRM1e — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

17h05: Anne Hidalgo a voté

Elle avait voté pour Vincent Peillon au premier tour.

16h49: Une journaliste de Buzzfeed déclare avoir voté 4 fois au second tour de la primaire

« Certains bureaux ne m’ont jamais demandé de présenter un justificatif. Et lorsque des assesseurs m’ont demandé une preuve de mon inscription, et que j’ai dit ne rien avoir sur moi, on m’a tout de même laissé voter », explique-t-elle.

On a pu voter quatre fois au second tour de la primaire à gauche https://t.co/oCsODQL7DS #PrimaireGauche #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/sriD9kGkgu — BuzzFeed France (@BuzzFeedFrance) January 29, 2017

16h45: Que fait Benoît Hamon jusqu’aux résultats?

Il a donc voté ce dimanche matin à Trappes. Il est ensuite retourné chez lui en famille où il écrira son discours de second tour. Il ne se rendra à la Mutualité que vers 21h ce dimanche soir.

16h35 : Que fait Manuel Valls en attendant ce soir ?

Selon Hélène Hugues de France 2, après avoir voté, Manuel Valls a fait le tour des bureaux de vote d’Evry avant de déjeuner à Paris avec des amis. Il restera ensuite chez lui en famille avant de regagner la Maison de l’Amérique latine vers 20h. Il attendra là-bas les résultats du scrutin.

16h26: Dans le Cher, on confirme la hausse de la mobilisation

16h08: Certains Twittos spéculent déjà sur la défaite de Manuel Valls

16h: Mais Où est François Hollande?

Le président est attendu ce dimanche à l'Accorhotels Arena pour assister à la finale du Mondial de handball (France-Norvège). Lors du premier tour, il était dans le désert de l'Atacama (Chili).

15h57 : A Paris, on vote beaucoup apparemment

Dans les bureaux de vote du 20eme à Paris, les sandwichs sont arrivés. "On n'a pas le temps de manger, trop de monde!", explique-t-on #JDD pic.twitter.com/dZclrjrGMK — Pierre Lepelletier (@PierreLepel) January 29, 2017

15h34: A La Villette, on tacle le revenu universel à la Benoît Hamon

« F. Hollande a trahi et menti à la jeunesse. Les jeunes n'attendent pas un revenu universel mais du travail » @Salima_Saa #FillonLaVillette pic.twitter.com/cMrWCdiNdH — FILLON 2017 (@Fillon2017_fr) January 29, 2017

15h29: L'ancienne ministre Michèle Delaunay dénonce un odieux dessin retrouvé dans un bureau de vote

Sur la porte du bureau de vote du Grand Parc. Honte à ceux qui souillent la démocratie @manuelvalls pic.twitter.com/zNLbe7GNl4 — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) January 29, 2017

15h22: Jouez pour savoir si vous avez bien suivi le dernier débat télévisé

15h11: Open d'Australie et primaire de gauche, jour de combat

15h01 : Au cœur d’un bureau de vote pro Hamon à Lille

Participation en nette hausse au 2e tour ds bureau 132 des #PrimairesCitoyennes à #Lille où Hamon avait récolté 57% votes semaine dernière pic.twitter.com/A0IBAMHHwQ — Olivier Aballain (@aballain) January 29, 2017

14h46 : Les compagnes d’Hamon et de Valls suscitent l’intérêt de certains journalistes

Bien que les candidats à la primaire de gauche n’aient pas exposé leur vie privée pendant la campagne, certains médias s'y sont intéressés...

Portrait de Gabrielle Guallar, la femme de #BenoitHamon, grand favori de la primaire à gauche ⬇️ https://t.co/WI2eTVlhYM — VSD (@VSDmag) January 26, 2017

14h42: Najat Vallaud-Belkacem, soutien de Valls, a voté

14h38: Une infographie pour tout savoir sur ce second tour

🇫🇷 Primaire du PS élargie : mode d’emploi (infographie AFP) pic.twitter.com/WhoOm2udzO — Gilles Klein (@GillesKLEIN) January 28, 2017

14h33: Pendant ce temps là à La Villette...

À la Villette, les gradins sont déjà presque complètement pleins. Les militants patientent. #FillonLaVillette pic.twitter.com/bONbrJMWwd — Coralie Lemke (@CoralieLemke) January 29, 2017

14h28: La hausse de la participation serait-elle une bonne nouvelle pour Valls?

Manuel Valls a besoin d'un sursaut de participation pour renverser des chiffres et une dynamique qui ne lui sont pas favorables, comme en témoigne la différence d'ambiance et d'affluence dans les rassemblements de l'entre-deux tours.

13h49: Les comiques continuent leurs sorties sur Twitter

13h18: La participation est en forte hausse à la mi-journée

«A midi, sur 75% des bureaux de vote (...), nous avons 567.563 votants. Ce qui représente une hausse de participation par rapport à la participation enregistrée la semaine dernière à la même heure et sur le même nombre de bureaux de vote remontés, d'un peu plus de 21%», a déclaré le président du comité d'organisation de la primaire, le député PS Christophe Borgel.

13h14: Des internautes soulignent que Benoît Hamon a voté en presence de femmes voilées

L'exploitation des images va bon train... Dans le bureau de vote de Trappes, on apercevait des femmes voilées, ce qui n'a pas échappé aux militants de l'extrême droite et à quelques personnes qui disent soutenir Valls.

Les soutiens féministes de Benoit Hamon se sont mobilisés. pic.twitter.com/y3mzyAj9E5 — Yael Mellul (@YaelMellul) January 29, 2017

Yael Mellul fait partie de la galaxie des soutiens troubles de Manuel Valls dont nous vous parlons ici.

12h54: Quels sont les derniers messages des candidats sur Twitter?

Ce dimanche 29 janvier, j'ai besoin de vous pour engager le rassemblement de la gauche et combattre la droite et l'extrême-droite. pic.twitter.com/L5zYHBITUE — Benoît Hamon (@benoithamon) January 27, 2017

Dimanche, mobilisez-vous ! Saisissez-vous de ce second tour ! Votez en masse ! Pour gagner la primaire ! Et la présidentielle ! #JeVoteValls pic.twitter.com/O1v9cWcMFI — Manuel Valls (@manuelvalls) January 27, 2017

12h46 : Des internautes s’offusquent des affiches du second tour

Ils s’étonnent que la photo de Valls soit en couleur et celle d’Hamon en noir et blanc.

C'est sérieux la photo de Valls en couleur et celle d'Hamon non ? https://t.co/rQ9EnyDEgA — Moi (@tendoctorisV2) January 29, 2017

"Jean-Christophe,comment on peut faire pour favoriser Manu?

- Mettez Hamon en noir et blanc

-oké" #HighLevel #PrimaireGauche pic.twitter.com/LL2zmCGFFO — Arnaud DELAMARE (@RNoDLm) January 23, 2017

ils croient que parce qu'il ont mit Valls en couleur et Hamon en noir et blanc on va voter pour Valls ? Couillons mdr. — ʆucas. (@mrgstr) January 28, 2017

12h40: Bruno Le Roux insiste sur son soutien à Manuel Valls

Il a même publié une photo le montrant en train de voter pour lui !

12h35 : Sur Twitter, les attaques contre « Bilal Hamon » continuent

Depuis plusieurs jours, des militants de l’extrême-droite nomment ainsi sur les réseaux sociaux le candidat socialiste. Les propos de Malek Boutih ayant déclaré cette semaine que « Benoît Hamon est en résonance avec une frange islamo-gauchiste », sont dûment exploités sur Twitter. Certains Twittos posent des photos de femmes en burqua votant pour Hamon.

12h27: Selon Le Lab, les Français de l'étranger ont plus voté

"La participation des Français de l’étranger a doublé entre les deux tours de la primaire de la Belle Alliance Populaire", révèle Le Lab/Europe1.

12h20: Manuel Valls, la cible des dessinateurs ce dimanche...

Et oui ce soir le PS va redevenir de gauche les admirateur de Valls et du 49.3 vont devoir soutenir Hamon pic.twitter.com/AbmQ0daXIV — bouju (@AndrelouisBouju) January 29, 2017

12h17: On attend les premiers chiffres sur la participation

Mais sur le terrain, l'impression est plutôt bonne.

Plus de monde qu'au 1er tour et bcp de bulletins #Valls dans la corbeille au Gd Parc à Bordeaux #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/moBKn82AkH — Charlie (@Troncharlie) January 29, 2017

11h43 : Quand saura-t-on ?

De premiers chiffres de participation devraient être révélés à la mi-journée, avant qu’ils ne soient actualisés vers 17h. Les premiers résultats du second tour devraient être communiqués vers 20h30, une fois que les 2.000 premiers bureaux de vote auront été dépouillés. Sauf si les deux candidats sont au coude à coude, ce qui nécessitera un peu plus de prudence…

11h38 : Arnaud Montebourg a voté

A Montret, en Saône-et-Loire, l’ancien ministre de l’Economie a réitéré son soutien à Benoît Hamon face à la caméra de BFMTV. « Nous avons quitté le gouvernement ensemble en 2014 sur un énorme désaccord qui était la politique d’austérité menée par François Hollande et Manuel Valls, ça a forgé une amitié. Il y a des désaccords entre Benoît et moi mais ils ne sont pas aussi importants que ce qui nous rassemble. J’espère qu’il aura la force de se porter le plus loin possible », a-t-il indiqué.

11h26: Encore plus de témoignages qui stipulent une hausse de la participation

Au bureau 22, à la mairie du Coudray, on compte 5 à 10% de votants en plus que la semaine dernière à la même heure #primairegauche28 pic.twitter.com/02kNxDNHjU — L'Écho Chartres (@lecho_chartres) January 29, 2017

#primairegauche28 Le bureau de #NogentleRotrou Centre accueille des votants qui n'etaient pas venus au 1er tour. pic.twitter.com/QuOeokR6wL — L'Écho du Perche (@lecho_Perche) January 29, 2017

11h22: L'excellente Une de Charlie Hebdo de cette semaine

Vuillemin signe la une de Charlie Hebdo à paraître demain : #RevenuUniversel – Les feignasses ont leur candidat" pic.twitter.com/aekuab3cKd — Charlie enchaîné (@charlieenchaine) January 24, 2017

11h18: Manuel Valls a voté

Manuel Valls à Evry le 29/01/ 2017. / AFP PHOTO / Eric FEFERBERG - AFP

11h12 : Benoît Hamon a voté

«J’espère qu’il y aura de la participation surtout», a indiqué le candidat à Trappes. Il s’est aussi déclaré «content de la qualité de cette campagne» devant un parterre de journalistes.

Benoit Hamon à Trappes, le 29/01/2017. / AFP PHOTO / Christophe ARCHAMBAULT - AFP

11h07 : Si Hamon passe, il aura du mal à rassembler

11h04: Tout savoir en un clin d'oeil

10h43: Les comiques sont de sortie sur Twitter

10h38: Certains bureaux de vote notent une hausse de la participation

#PrimaireGauche #Rennes GS Eugène #Guillevic 10h30 92 votants vs 61 au 1er tour — Bourcier Frédéric (@fredbourcier) January 29, 2017

39 votes dans mon bureau : c’est mieux que les 2 de la semaine dernière ^^ #PrimaireGauche — Ianis (@DJKweezes) January 29, 2017

10h30 : Qui soutient Benoît Hamon ?

Il a engrangé le renfort du troisième homme Arnaud Montebourg (17,5 % au premier tour de la primaire) et celui de Martine Aubry qui l’a félicité vendredi « d’avoir redonné vie à l’idée de progrès ».

Le député écologiste Noël Mamère a aussi apporté son soutien au candidat. « Benoît Hamon renouvelle le rêve de la gauche. Il sort du productivisme, du mythe de la croissance et il tient compte d’une réalité et d’une nouvelle idée qui s’appelle l’écologie », a-t-il déclaré à Sud Ouest vendredi.

10h24: La primaire inspire les caricaturistes

10h15 : Qui soutient Manuel Valls ?

Manuel Valls a obtenu le soutien des « petits » candidats de la primaire, la radicale de gauche Sylvia Pinel et l’écologiste Jean-Luc Bennhamias (3 % à eux deux) et indirectement celui de l’autre écologiste, François de Rugy (3,8 %), qui « a exclu de voter Hamon ». Il n’a pas pu compter non plus sur le soutien de François Hollande, qui ne votera pas plus ce dimanche que le précédent à cette primaire.

En outre, une partie des abstentionnistes qu’il vise, semblent déjà partis chez Emmanuel Macron. Mais il peut compter sur le soutien de plusieurs ministres : Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Roux, Myriam El Khomri, Laurence Rossignol, Najat Vallaud-Belkacem,Jean-Marie Le Guen, Pascale Boistard… Idem pour le président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone.

10h09: Et celui de Manuel Valls?

10h08: Connaissez-vous bien le programme de Benoît Hamon?

10h02: Cazeneuve et Ayrault ont voté

Mais ce ne sera pas le cas de tous les membres du gouvernement, dont certains veulent rester neutres.

9h51: Vous hésitez encore entre deux candidats?

9h41: Quelle sera la participation?

Après seulement 1,6 million de votants au premier tour (soit un million de moins qu'en 2011), le PS espére approcher «les deux milions de votants», ce qui resterait encore modeste par rapport à la droite qui avait attiré en novembre plus de quatre millions de Français.

Une forte participation renforcerait également la légitimité du candidat PS par rapport aux deux autres principaux candidats de gauche à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, pour l'instant loin devant dans les sondages. Cela rendrait aussi moins difficile le rassemblement d'un PS divisé.

9h39 : Penelopegate + primaire de gauche = excellent sujet de caricature

9h37 : Le PS promet une élection transparente cette fois-ci

Pour éviter la cacophonie du premier tour sur le nombre réel de votants, qui avait alimenté les soupçons d’une participation gonflée, les organisateurs de la primaire promettent la transparence.

À la tombée des premiers résultats partiels dans la soirée, les médias auront ainsi accès à la salle où remontent les informations des bureaux de vote.

9h35 : Où voteront les candidats ?

Chacun votera dans son fief francilien en fin de matinée : Trappes pour Benoît Hamon, le député des Yvelines et Evry pour Manuel Valls, député de l’Essonne.

9h32: Les partisans du tout sauf Valls s'agitent sur Twitter

Bonjour à tous, sauf à Manuel Valls ! #PrimairesGauche — Estelle (@Estelle_ltr) January 29, 2017

Aujourd'hui je vote .@benoithamon et on dégage #Valls qui n a fait que diviser les français #Venissieux #PrimairesGauche — Karima Souid (@KarimaSouid) January 29, 2017

Voter contre #Valls,c'est: se souvenir de, Rémi Fraise,J-F Martin étudiant éborgné, loi trav, Adama Traoré, 49-3,chasse aux Roms,Burkini etc — Claude Demougins (@Claude2mougins) January 29, 2017

9h31 : Les militants qui tiennent les bureaux de vote se mettent en scène

La team Bureau de Vote Resal est en place ! #PrimairesCitoyennes #PrimairesGauche pic.twitter.com/0X1n4c1CYa — Lise Rueflin (@LiseRueflin) January 29, 2017

9h26 : Les blagues sur les chiffres de la participation pullulent sur Twitter

Un humour qui manie la mauvaise foi avec outrance…

Un stage accéléré aurait été dispensé auprès des instances du #PS afin de comptabiliser les voix du second tour des #PrimairesGauche pic.twitter.com/Of86Kj2DNZ — Sébastien JALLAMION (@SJallamion) January 29, 2017

1 million de bulletins sont déjà dans les urnes, c'est bon on peut ouvrir les bureaux de votes !#PrimairesGauche #PrimaireDeLaTriche — GJourneaux ن (@GJourneaux) January 29, 2017

Des images inédites des contrôleurs des primaires citoyennes Je comprends mieux le pataquès sur le nombre de votants à la #PrimairesGauche ! pic.twitter.com/dvx2RCpKUX — Dolto (@Fils2Psy) January 28, 2017

9h19: Comment voter?

Chaque Français peut, comme au premier tour, glisser son bulletin jusqu'à 19h moyennant un euro.

