C. Ape.

Fusionner homme et machine, de la science-fiction pour certains, mais une réalité que voudrait voir naître Elon Musk. Selon un article du Wall Street Journal, repéré par le site 01.net, Elon Musk a créé une société baptisée Neuralink pour parvenir à créer cette connexion cerveaux - machines.

Pour l’heure, l’homme d’affaires a donné peu de détails sur cette nouvelle start-up. Il devrait en dire un peu plus dans un « long » article à paraître la semaine prochaine sur le site waitbutwhy.com, a-t-il annoncé ce mardi dans un tweet.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.