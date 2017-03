By the Web

TWITTER Ce jeudi matin, les panneaux de services du « Tube » servent de support d’expression (réel et virtuel) au lendemain de l’attaque terroriste…

Les "pensées du jour" des stations du métro londonien appellent à ne pas céder face au terrorisme. - Tower Hill Station/Twitter

Nicolas Raffin

L’attaque terroriste de mercredi, en plein centre-ville de Londres, a évidemment choqué les habitants de la capitale. Ce jeudi matin, en prenant le métro pour aller travailler, des milliers d’entre eux ont remarqué que les panneaux de services de certaines stations comportaient - comme souvent - des « citations du jour » ou des appels à l’unité et les ont massivement relayés sur les réseaux sociaux.

Pensées du jour manuscrites

Illustration avec ce texte aperçu ce jeudi à la station Tottenham Court Road : « Pensée du jour : côte à côte, nous sommes unis »

Le compte Twitter de la station Tower Hill reconnaît qu’il est « difficile d’écrire » quelque chose après l’acte terroriste. Sur le panneau, on retrouve donc une citation tirée… du dessin animé Mulan : « la fleur qui s’épanouit dans l’adversité est la plus belle et la plus rare de toutes ».

A la station de Richmond, c’est une citation de la journaliste américaine Daryn Kagan qui a été mise en avant : « De mauvaises choses arrivent dans le monde. Mais de ces situations, émergent toujours des histoires de gens ordinaires faisant des choses extraordinaires » :

>> Lire aussi : Le parlementaire Tobias Ellwood a porté secours au policier londonien poignardé

Aussitôt créés, aussitôt détournés

Ces nombreuses créations des employés du Tube en ont également inspiré d’autres… complètement virtuelles. Comme le fait remarquer sur Twitter la journaliste du Guardian Elena Cresci, il existe un générateur de message de services permettant d’imiter les vrais panneaux d’information du métro londonien.

La journaliste prévient : « si le tableau ressemble à ça, c’est qu’il a été créé grâce au générateur ».

ok, so there will be a lot of tube signs with inspirational messages doing the rounds today, but remember... pic.twitter.com/UcO3DMoPvv — Elena Cresci (@elenacresci) March 23, 2017

Certains journalistes sont ainsi tombés… dans le panneau, en relayant un tableau généré informatiquement. Le message ci-dessous a ainsi été partagé des milliers de fois : « Il est poliment rappelé aux terroristes qu’ici nous sommes à Londres et quoi que vous fassiez, nous continuerons à boire le thé et à aller de l’avant. Merci ». Un texte plein de flegme britannique, mais qui n’existe que sur le Web.

Glad this is going viral. "Politely" pic.twitter.com/2aaN4aKv8A — Amol Rajan (@amolrajanBBC) March 23, 2017

>> Retrouvez notre direct sur les évènements à Londres

