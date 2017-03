By the Web

BASKET Lors d’une rencontre de basket-ball, ce papa « zéro complexe » s’est littéralement lâché quand il s’est vu apparaître sur écran géant. Grand moment de solitude pour son ado…

Un papa gênant à un match de Basket - Capture Imgur

Marie de Fournas

Expressions datant de l’air Épipaléolithique, jeux de mots foireux (dont eux seuls ont le secret) et tentative vestimentaire « de jeune », certains pères manient à la perfection l’art du malaise et de la gênance. Et même si on aime son papa, parce qu’il est beau, intelligent et drôle, il y a des jours où on ne l’assume pas vraiment, surtout en public. Mais si vous pensiez avoir vécu le pire avec lui, cette vidéo va vous faire relativiser.

Spectateur à un match de basket, ce papa accompagné de son fils en pleine période « eau précieuse », s’est retrouvé filmé sur l’écran géant. Un moment de gloire qui semble l’avoir submergé. À tel point qu’il décide d’entamer « une danse ». Longue. Très longue. Vu son sourire, l’adolescent n’a apparemment pas trouvé la scène aussi drôle et mignonne que les internautes.

Commentaire Reddit - Capture Reddit

« Le gosse est genre : 'tuez-moi maintenant.' »

« L’instant regret »

Commentaire sur Reddit - Capture Reddit

« Je ne savais pas que Steven Spielberg pouvait danser… »

« Apparemment, il peut »

Commentaires sur Reddit - Capture Reddit

« Il faut le regarder en écoutant la musique de Crazy Frog »

« Ça m’a fait tellement rire »

