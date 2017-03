By the Web

JEUX Un nouveau jeu sur mobile façon Pokémon Go, mais à la sauce Christophe Colomb l’explorateur, vient de sortir. Un « Monde Astral » qui pourrait en séduire plus d’un…

Cette créature du jeu Opticale ne se trouve qu'au lac Léman - Capture Opticale

Marie de Fournas

A-t-on trouvé le remplaçant 2017 de Pokémon Go ? Amateurs de réalité augmentée géolocalisée et de chasses numériques en extérieur, un nouvel univers imaginaire s’offre à vous : Opticale. L’objectif est d’explorer un monde parallèle au nôtre, grâce à son smartphone. Celui-ci est peuplé de créatures inspirées d’ animaux légendaires, que les joueurs devront débusquer et répertorier lors de leurs quêtes.

Concrètement, au début d’une partie, les participants choisissent un rôle leur conférant certains pouvoirs : Hunter (Chasseur), Scientist (Scientifique), Traveller (Voyageur) et Watcher (Observateur). Au fil du jeu, ils pourront s’associer entre eux afin de se compléter. Ensuite, de la même manière qu’avec Pokémon Go, il suffit de se balader, armé de son téléphone (et d’une batterie externe), pour trouver les créatures mythiques.

Un univers imaginaire au graphisme travaillé

Celles-ci apparaissent d’abord à l’écran en réalité augmentée et sous forme d’un « corps astral » rouge en mouvement, sur lequel il faut cliquer. Une fois attrapé, ce corps astral s’enregistre. Différence de taille avec Pokémon Go, il faut capturer trois fois la même espèce pour débloquer les informations la concernant. Les créateurs du jeu, ont tout misé sur un univers imaginaire complet, au graphisme travaillé et à une histoire fantastique prenante.

L'univers du jeu Opticale - Capture Opticale

Les animaux sont divisés en plusieurs familles appelées les « Ordres ». Leur classement et les lieux où elles se trouvent sont établis selon leurs caractéristiques morphologiques, écologiques ou génétiques. Autre particularité du jeu, les créatures les plus rares se trouvent dans des lieux uniques et secrets. Par exemple le « Noct », inspiré des gargouilles de Notre-Dame, ne se capture qu’à Paris.

Les créatures légendaires du jeu Opticale - Capture Opticale

