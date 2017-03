By the Web

TELEVISION Dans le premier épisode de « Koh-Lanta », un candidat bleu est devenu la risée du Web après avoir entrepris une expédition dans la forêt, chaussé de mocassins…

Dylan aurait pu apporter des chaussures plus adaptées que des mocassins pour faire Koh-Lanta - Capture TF1

M.F

Il n’y a pas de mauvaises chaussures, il n’y a que des mauvaises situations. Vendredi 10 mars sonnait le grand retour du jeu d’aventure de TF1. La nouvelle saison de Koh-Lanta, qui comporte désormais trois équipes (rouge, jeune et bleu), s’annonce pleine de rebondissements. Parmi les petites surprises qu’avait réservé la production aux téléspectateurs : Dylan. Avant même le lancement de l’émission, la diffusion du portrait de ce Luxembourgeois de 22 ans, mannequin, un tantinet hautin et stratège, avait fait jaser la toile. Dans ce premier épisode, c’est plus ça tenue vestimentaire que son caractère insupportable, qui lui a valu toutes les moqueries sur les réseaux.

Le jeune homme à la chevelure blonde est parti à la recherche de l’eau, en pleine jungle… en mocassins. Des Gucci en qui plus est. Évidemment, ils finissent trempés et plein de sable en une demie seconde. Dylan voulait avoir du style en toutes circonstances (il a même apporté une petite chemise à carreaux sur l’île). Il n’a écopé que des moqueries.

Être en mocassin à #KohLanta c'est une chose, mais avec des mocassins GUCCI c'en est une autre... pic.twitter.com/fsixMR8OpC — Elyssa (@Elybendel) March 11, 2017

Dylan!!!!!!!!😂😂😂😂😂 CHEMISE ET MOCASSIN !!! OHHH COUSIN C'EST #KohLanta PAS UN DÉFILÉ DE KARL LAGARFELD 😂😂😂 — Benjamin Millan (@Millan08275616) March 10, 2017

Tee-shirt moulant, short en cuir, mocassin. Dylan, vous propose la collection Printemps-Ete 2017 de l'aventurier. #KohLanta pic.twitter.com/IKQL1dnVYU — SLZ (@The_SLZ) March 10, 2017

Lui aussi il vient en mocassin il a cru c'était les césars #KohLanta pic.twitter.com/ifm2DeTYgL — Abc (@bilel123_) March 10, 2017

Il y a Brice de Nice en mocassin dans la forêt c'est quoi le délire #kohlanta — Hugo (@Hug0bosss) March 10, 2017

Mots-clés :