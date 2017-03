By the Web

APPLICATION Une entreprise sud-coréenne développe une application permettant de se prendre en photo avec l’avatar 3D d’une personne qui n'est plus de ce monde…

« With me » permettra de faire apparaître à l’écran du téléphone, l’avatar d’un ami ou d’un membre de sa famille mort - Elrois

Marie de Fournas

WEIRDOOOO. L’entreprise sud-coréenne Elrois a annoncé qu’elle développait une application mobile d’un genre très particulier. « With me » devrait en effet permettre de faire apparaître sur l’écran, à treavers la caméra d’un téléphone, l’avatar numérique d’un ami ou d’un membre de sa famille décédé. Le but : continuer à prendre des selfies souvenirs avec un être cher qui n’est plus là. Seule condition (et de taille) : avoir scanné en trois dimensions, de son vivant, le visage de cette personne.

Plusieurs questions viennent automatiquement à l’esprit. Cette appli est-elle éthique ? C’est tout de même assez gênant d’expliquer à Irène, sa mamie, qu’on va la scanner dans le cas où elle venait à mourir. « Ma grand-mère est décédée il y a quelques années, et je regrette vraiment qu’elle soit partie sans que nous ayons pris une photo ensemble. Je ne peux plus prendre de photo avec elle à présent », a justifié àBBC News, Eun Jin Lim la créatrice de With me.

Quelle utilité ?

Mais surtout, cette appli est-elle vraiment utile, notamment dans le travail du deuil ? Le principe revient tout de même à immortaliser des souvenirs que l’on n’a jamais eu avec une personne. « Ce ne sont pas de faux souvenirs, car ce sont des avatars 3D réalistes. La personne est vraiment présente à l’esprit », a affirmé la créatrice. Pour le réalisme, on vous laisse juger.

Convainquant les avatars de l'appli « With me » ? - Elrois

