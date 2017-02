High-Tech

Un câble Apple USB-C (gauche) et Lightning (droite)pour l'iPad Pro. - APPLE

Un petit pas pour Apple, un bond de géant vers un chargeur universel. Selon des sources du très sérieux Wall Street Journal, le prochain iPhone (iPhone 8, iPhone X ou iPhone « 10e anniversaire », selon les versions) pourrait abandonner le port Lightning, lancé en 2012, pour passer à l’USB-C, un standard adopté par tous les fabricants sur les smartphones Android récents, du Pixel de Google jusqu’au LG G6, dévoilé au MWC de Barcelone. Reste à voir si la rumeur se vérifie.

La formulation du quotidien américain est en effet plutôt ambiguë : selon son journaliste basé au Japon, le prochain iPhone aura « un port USB-C pour le cordon d’alimentation et d’autres périphériques à la place du connecteur de l’entreprise Lightning. » Il est possible, comme le souligne The Verge, qu’Apple conserve le port Lightning sur l’iPhone mais passe à l’USB-C côté chargeur, comme il le propose depuis l’été dernier avec son nouveau chargeur pour l’iPad Pro, qui utilise avec un câble Lighting/USB-C.

Un rappel pour les 90 % d’internautes qui ont un smartphone datant d’avant 2016: l’USB-C ressemble au vieux port micro-USB, mais il a l’avantage d’être symétrique et de proposer jusqu’à 100W de jus, ce qui permet de recharger son smartphone bien plus vite (environ 1h00 à 20W), et même d’alimenter un ordinateur portable. La connectique Lightning, elle, se situe entre les deux et reste pour l’instant bridée par Apple qui propose toujours un antique chargeur 5W (5 volts x 1 ampère), avec un iPhone 7 Plus qui met donc près de 3h00 à charger.

Des raisons d’en douter

Sur le court terme, changer de port ferait sans doute hurler tous ceux qui ont investi dans des accessoires Lightning, comme des casques audio à 700 euros. Sur le long terme, ce serait toutefois une bonne chose pour le consommateur, avec un port standard pour tous les smartphones, à la fois pour les chargeurs et les accessoires.

Reste un point central non négligeable : Apple a énormément investi dans l’écosystème Lightning, et signer son arrêt de mort après seulement cinq ans serait plutôt surprenant. Surtout, l’entreprise abandonnerait une technologie propriétaire, qui lui permet de strictement contrôler les accessoires fabriqués par les sous-traitants. Malgré tout, l’USB-C a clairement la cote chez Apple, qui en a fait le port unique de ses derniers Macbook et Macbook Pro. Allez, le rêver d’un chargeur universel pour tous les petits appareils électriques pourrait bien devenir une réalité.

