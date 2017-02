By the Web

LOL L'une des femmes suspectées d’avoir tué le demi-frère de Kim Jong-un a été filmée par des caméras de surveillance. Celle-ci portait un tee-shirt «LOL»...

L'assassin de Kim Jong-nam porte un tee-shirt "LOL" - Capture Twitter

Marie de Fournas

Lundi 13 février, Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen, était assassiné à l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux femmes l’auraient empoisonné avec des aiguilles. Les suspectes se sont enfuies directement après les faits, mais ont été enregistrées par les caméras de surveillance sur place. Sur les images largement diffusées par les médias, un détail a interpellé les internautes.

L’une des deux femmes portait au moment des faits, un tee-shirt avec l’énorme inscription « LOL ». Humour (très) noir ou couverture pour se fondre dans la masse, le mystère n’a pas encore été percé. En tout cas, l’inscription a suscité bon nombre de blagues sur Twitter.

There's cold, there's ice-cold, and then there's assassinating someone while wearing a shirt that says LOL. pic.twitter.com/BA2t7w41iB — shauna (@goldengateblond) February 15, 2017

« Il y a ceux qui tuent de sang-froid. Et ceux qui tuent avec un tee-shirt marqué "LOL" dessus »

@goldengateblond I wonder what shirt lost out to the LOL. Did LMAO just seem tacky? OMG too self-serious? Poop emoji shirt was in the wash — George William Myers (@gwmyers) February 15, 2017

« Je me demande quel tee-shirt a perdu face au LOL. LMAO semblait-il vulgaire ? OMG était-il trop sérieux ? Ou bien l’emoji caca était au sale ? »

« Prochainement dans les habits des assassins : le tee-shirt YOLO. »

Après ce meurtre, tous les regards se sont tournés vers le demi-frère de la victime, Kim Jong-un. Les internautes n’ont pas manqué d’y faire référence.

How you know Kim Jong-nam was assassinated by North Korea: killer only had access to outdated memes. pic.twitter.com/YkCAeNmpgb — scientism (@mr_scientism) February 15, 2017

« Comment savoir que Kim Jong-nam a été éliminé par la Corée du Nord : les meurtriers n’avaient accès qu’à des mèmes ringards. »

@goldengateblond @BlogsofWar Kim Jong Un is starting to take on traits of a Batman villain. — Troy Fokker (@Corsair8X) February 15, 2017

« Kim Jong-un est en train de prendre les traits d’un méchant dans Batman. »

Le tee-shirt est en vente…

Comble du bon goût, selon Mashable, certaines personnes ont jugé classieux de mettre le tee-shirt en vente sur le site chinois Taobao. Pour 6 324 yuans, soit 866 euros, vous pouvez vous procurer le « tee-shirt de la femme qui a tué Kim Jong-nam », d’après le site. Disponible en cinq tailles.

Le t-shirt LOL en vente sur Mashable - Capture d'écran Mashable

