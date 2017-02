By the Web

TÉLÉVISION L’émission « Le Grand Burlesque », diffusée samedi soir sur France 2, s’est fait étriller sur les réseaux sociaux…

Capture d'écran de l'émission - France 2

H.S.

« Ringard », « beauf », « nul », « décevant »… L’accueil réservé à la nouvelle émission de l’animateur Patrick Sébastien, diffusée sur France 2 samedi soir, a été particulièrement froid. Intitulé Le Grand Burlesque, le programme parrainé par Cyril Hanouna proposait une série de sketchs et de parodies étrillés par le public et dans l’édition du Parisien ​de ce dimanche.

Dans les colonnes du quotidien, le journaliste Pierre Vavasseur qualifie le « programme d’une puissante vulgarité et animé avec une énergie de kermesse de fin d’année avant destruction de l’établissement ». Bataille de tartes à la crème, imitation douteuse de Donald Trump ou d’Anne Hidalgo, les saynètes proposées par l’équipe du présentateur du Plus Grand Cabaret du monde n’ont pas convaincu les téléspectateurs.

@Mdelormeau j'ai tenu ... 5 minutes et pourtant je voulais vraiment voir #LeGrandBurlesque mais le niveau de beaufitude était affligeant ! — 7onhito (@7onhito) February 12, 2017

@Cyrilhanouna Franchement il fallait rire à quel moment dans #LeGrandBurlesque C'était affligeant.Il nous a vendu du rêve mais c'était nul — karine dentand (@karinettech) February 12, 2017

#LeGrandBurlesque j'ai 48ans, et je ne pensais pas subir en 2017 ce genre d'émission complètement inutile...jai voulu voir, j'ai vu ... — Fabrice DUVAL (@CarlleDUVAL) February 11, 2017

Quelle cauchemar cette émission, les comiques étaient plus que lamentables! J'avais l'impression d'être dans les années 80 #LeGrandBurlesque — Brigoou (@Brigou28) February 11, 2017

Les audiences diffusées ce dimanche matin faisaient état de 2,47 millions de téléspectateurs, le programme ayant été dépassé par le téléfilm de France 3. Dans la foulée, Patrick Sébastien a réagi via son compte Twitter, avouant s’être « planté » : « J’ai essayé, je me suis planté. Je suis le seul responsable. Je m’associe à la jouissance de ceux qui ne m’aiment pas et je m’excuse profondément auprès de ceux qui m’aiment bien » avant de conclure : « Ok, on est des nuls, des dingues. Mais comme disait Audiard : "Ce qu’il y a de bien chez les fêlés, c’est que ça laisse passer la lumière". »

#Audiences PRIME 11/2

Déception pour #LeGrandBurlesque sur France 2 : 2,47 millions de téléspectateurs (11,9% de PDA en 4+, 8% sur FRDA-50) — puremedias.com (@puremedias) February 12, 2017

J'ai essayé , je me suis planté. Je suis le seul responsable. Je m'associe a la jouissance de ceux qui ne m'aiment pas (1/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) February 12, 2017

et je m'excuse profondément auprès de ceux qui m'aiment bien. Patrick Sébastien (2/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) February 12, 2017

Ok, on est des nuls, des dingues. Mais comme disait Audiard : " ce qu'il y a de bien chez les fêlés, c'est que ça laisse passer la lumière" — Patrick Sébastien (@PatSebastien) February 12, 2017

