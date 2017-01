By the Web

ETATS-UNIS Pendant sa campagne, Donald Trump avait déjà refusé de publier ses déclarations de revenus et ses déclarations d’impôts, affirmant qu’elles « n’intéressaient que les journalistes »…

Donald Trump et le PDG du groupe japonais Softbank Masayoshi Son à la Trump Tower à New York, le 6 décembre 2016. - SIPANY/SIPA

« La conseillère de Trump, Kellyanne Conway, a déclaré aujourd’hui qu’il ne publierait sa déclaration de revenus. Envoyez-la à : wikileaks.org/#submit pour que nous puissions nous en charger ». Voilà le message posté ce dimanche sur le compte officiel du site fondé en 2006 par l’activiste en exil Julian Assange.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can. — WikiLeaks (@wikileaks) January 22, 2017

Une tradition

Le message, partagé sur le réseau social Twitter plus de 2.500 fois, intervient deux jours à peine après l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Le sujet avait fait l’objet pendant la campagne d’un véritable débat, déjà fustigé à l’époque par le principal intéressé. La publication des déclarations de revenus des candidats et, de fait, des présidents reste pourtant « une tradition », détaille le site Quartz.

Le candidat républicain refusait de publier sa déclaration en prétextant le contrôle fiscal dont il est la cible depuis 15 ans. Le dépôt obligatoire d’un document de transparence financière auprès de la commission électorale FEC, en mai 2016, avait été jugé suffisant par l’équipe du milliardaire. Or ce document donne seulement une estimation de ses actifs, dettes et revenus. La publication d’une enquête par le New York Times un mois avant l’élection avait également fragilisé la communication du candidat.

« Les gens s’en fichent »

Selon plusieurs journalistes, Kellyanne Conway, l’ex-directrice de campagne du candidat Trump devenue conseillère du président, a justifié ce dimanche cette décision en expliquant que les « gens s’en fichaient » pendant la campagne et que leur intérêt pour les déclarations de revenus du chef de l’Etat n’avait pas augmenté depuis.

"He's not going to release his tax returns. We litigated this all through the election. People didn't care," Kellyanne Conway says on ABC. — Philip Rucker (@PhilipRucker) January 22, 2017

Une affirmation que l’on peut toutefois nuancer. Une pétition, lancée le jour de l’investiture de Trump sur le site de la Maison Blanche a d’ores et déjà récolté plus de 200.000 signatures. Deux récents sondages commandés par la chaîne ABC et le « Pew Research Center » révèlent également qu’il s’agit d’une revendication partagée par une majorité d'Américains. Selon eux, 60 % (ABC) et 74 % (Pew Research Center) d’entre eux souhaitent que Donald Trump publie les documents en question. Et 49 % des militants pro-Trump sont favorables à la publication de ses déclarations d’impôt.

En dépit du refus catégorique de l’équipe de Trump concernant la diffusion de ses déclarations, le sujet pourrait monopoliser le débat les prochaines semaines. Une pétition a déjà été lancée appelant à la destitution ( « impeachment ») du nouveau président s'appuyant sur des soupçons de fraudes et de conflits d'intérêts. Soupçons que le magnat de l'immobilier pourrait lever, en publiant la fameuse déclaration.

