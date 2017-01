High-Tech

« Il y a un siècle, les transports urbains sont descendus sous le sol. Maintenant, nous avons les moyens technologiques de les faire monter dans les airs. » L’image est belle et les mots choisis pour faire rêver, mais « Vahana », le projet de taxi volant d’Airbus, c’est du solide, affirme l’avionneur européen.

Lundi, Tom Enders, le patron de l’entreprise, a répété lors de la conférence DLD de Munich prendre « très au sérieux » le développement de son engin volant sans pilote, capable de décoller à la verticale grâce à quatre rotors orientables, pour transporter un unique passager ou des colis à travers les airs. Selon lui, un prototype de ce taxi aérien dont des images avaient été dévoilées en octobre dernier pourrait d’ailleurs « fouler le ciel » d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à une exploitation commerciale « dès 2021 ».

Décongestionner les villes

Insistant sur son attachement à ce moyen de transport qui appartient encore à la science-fiction, Tom Enders a noté que celui-ci aurait des effets extrêmement bénéfiques, permettant ainsi de décongestionner les villes et même de les réinventer du point de vue de l’urbanisme : « quand on peut voler, on n’a pas besoin de dépenser des milliards dans des routes et des ponts en béton ».

« Si l’on ignore ces développements, on perdra d’importantes parts de marché de notre secteur », a-t-il même estimé. D’autres acteurs, comme Uber, réfléchissent en effet à leurs propres solutions de transport pour quitter le sol.

