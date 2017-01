By the Web

ETATS-UNIS Avec un budget dérisoire mais beaucoup d’humour, l’équipe d’un refuge animalier à Atlanta a réalisé en décembre une vidéo promotionnelle qui, depuis, fait le tour d’internet…

Capture d'écran de la vidéo mise en ligne par le refuge Furkids à Atlanta. - Furkids

H.S.

L’image est un peu moche, la caméra tremble et le montage est volontairement hasardeux. Pourtant, la vidéo publiée par l’association « Furkids Animal Rescue and Shelters », chargée de recueillir des animaux abandonnés à Atlanta aux Etats-Unis, est fantastique. L’équipe, qui vante tour à tour les vertus de chats gourmands, exotiques ou joueurs, fait preuve d’un étonnant second degré qui a séduit les internautes.

Repérée par les utilisateurs du forum Reddit, cette publicité cumule désormais plus de 3.9 millions de vues sur YouTube. Le tout n’aurait nécessité que trente minutes de tournage et a permis au réfuge d’Atlanta de bénéficier d’une couverture médiatique unique. Les références à la série South Park et le flegme de l’acteur principal, le frère d’un des bénévoles de l’association, ont fini de convaincre les internautes.

Interviewée par le site Buzzfeed, Samantha Shelton, porte-parole de Furkids, a expliqué que l’équipe cherchait un moyen efficace de convaincre les habitants d’Atlanta d’adopter un chat avant les fêtes de Noël. Selon elle, la vidéo a porté ses fruits puisque le nombre d’adoptions aurait significativement augmenté depuis sa mise en ligne.

