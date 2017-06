GM&S Industry: GMD confirme son offre de reprise partielle

Le site GM&S Industry est bloqué depuis dix jours par les salariés, après une première occupation de deux semaines en mai — PASCAL LACHENAUD / AFP

L’entreprise GMD a confirmé son souhait de déposer une offre de reprise partielle de l’équipementier automobile GM&S, menacé de liquidation, à l’issue d’une réunion mercredi à Bercy, a indiqué le ministère de l’ Economie dans un communiqué.

GMD, un emboutisseur stéphanois, propose de reprendre le site de l’équipementier à La Souterraine (Creuse), et de garder 120 de ses 277 salariés « sous réserve du financement d’un plan d’investissements de 10 millions d’euros et d’un accompagnement des pouvoirs publics. » Il est le seul repreneur potentiel et le tribunal de Poitiers doit examiner son offre vendredi au plus tard.

Renault et PSA s'engagent

« Le groupe Renault a confirmé qu’il apporterait dans le cadre de cette offre de reprise un soutien financier aux investissements de GMD d’un montant maximal de 5 millions d’euros », a précisé le ministère dans son communiqué. Le constructeur automobile maintient par ailleurs « ses engagements de commandes à hauteur de 10 millions d’euros annuels ».

Quant au groupe PSA, « il s’est également engagé à apporter des commandes à GM & S à hauteur de 12 millions d’euros ». Le constructeur « doit encore préciser la nature des investissements qu’il entend consentir », poursuit le communiqué.

Vers une offre de reprise ferme ?

Ces engagements doivent « permettre de lever les conditions suspensives posées par le repreneur et déboucher ainsi sur la présentation d’une offre de reprise ferme », selon Bercy.

Mercredi, une première rencontre avait eu lieu dans l’après-midi à Bercy entre le président de GMD, des représentants de PSA et Renault et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie Benjamin Griveaux. Le secrétaire d’Etat avait ensuite rencontré les délégués syndicaux de GM & S avant de retrouver les représentants des constructeurs automobile, puis à nouveau les salariés.

Ceux-ci accusent l’unique repreneur de refuser toute indemnité de licenciement à un montant supérieur à celui fixé par la loi et la situation était tendue sur le site de la Souterraine.