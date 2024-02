C’est quoi le délire des brosses à cheveux à 350 balles ?

Dire que certaines femmes n’ont aucun état d’âme à acheter des shampoings, soins, huiles et autres trucs en pots particulièrement onéreux pour entretenir leur chevelure n’est pas un cliché. D’ailleurs, dans un marché des cosmétiques en baisse, une étude révèle que seules les ventes de produits capillaires sont en croissance. Pour autant, les femmes sont-elles prêtes à lâcher 100, 200 voire 350 balles pour une brosse à cheveux, alors qu’on peut en trouver pour quelques euros dans le commerce ? Parce que, oui, il en existe bel et bien à de tels prix. Gadgets de riches ? Figurez-vous que non. A l’inverse d’une montre à 10.000 qui donne la même heure qu’une Swatch, une brosse haut de gamme vaudrait le rein qu’elle va vous coûter. C’est un journaliste chauve qui va tenter de vous expliquer ça.

Quand quelqu’un a quelque chose de cher à vous vendre, il saura trouver les mots pour faire passer la douille. C’est un métier. Mais est-ce que cela veut forcément dire qu’il s’agit d’un baratin de camelot ? « Attention aux brosses en métal, qui agressent le cuir chevelu, et attention aux brosses en caoutchouc qui arrachent les cheveux », prévient Flore des Roberts, co-fondatrice de La bonne brosse, une entreprise spécialisée dans la fabrication de brosses à cheveux haut de gamme. Au catalogue de l’entreprise, plein de modèles de brosses mais seulement deux prix : 95 euros pour les petites et 138 euros pour les grandes. « C’est un outil pour les cheveux et un objet de design », argumente Flore des Roberts. Matières nobles, poils de sanglier, forme originale et fabrication française.

Le poil de sanglier est l’ami de vos cheveux

Chez Altesse studio, un autre artisan brossier, on compare son savoir-faire à de la « haute couture ». Bois d’olivier travaillé sur place, fabrication à la main. Et, là encore, du poil de sanglier. En termes de prix, on est encore au-dessus, avec des brosses à 180 euros, voire 350 euros pour la collection « prestige ». « La brosse prestige est réparable à vie, convient à tous les types de cheveux et c’est un objet que l’on peut transmettre », assure Julia Tissot-Gaillard, la présidente d’Altesse studio. Cette dernière, à l’instar de son homologue de la Bonne brosse, relativise le prix par la durabilité de ses produits et leur valeur ajoutée. « Utiliser une brosse de qualité permet aussi de réduire drastiquement la quantité de produits de démêlage et le nombre de lavages », ajoute Flore Des Robert, précisant que la moitié de ses clientes reconnaissaient se laver les cheveux deux fois moins. Argument économico-écolo revendiqué aussi chez Altesse.

Le principal argument de vente est ailleurs dans le poil de la bête. S’il peut sembler rebutant sur son propriétaire, le poil de sanglier est en réalité l’ami de vos cheveux. « Sa structure 100 % kératine en écailles permet d’accrocher le sébum et de le répartir uniformément sur le cheveu. L’effet est nourrissant et protecteur », explique Julia Tissot-Robert. « La soie de sanglier permet aussi de nettoyer le cheveu de toutes les impuretés, poussières et pollution accumulées dans la journée », renchérit la co-fondatrice de la Bonne brosse. Une bonne implantation des poils sur un coussinet de qualité procure un massage efficace du cuir chevelu qui le tonifie.

Un produit La Bonne brosse (G) à 138 euros et une brosse Altesse studio à 180 euros (D). - 20 Minutes

Dans son salon parisien, la coiffeuse Delphine Courteille loue aussi les avantages du poil de sanglier : « C’est vrai que c’est ce qu’il y a de mieux pour assurer de la brillance aux cheveux, mais je préfère utiliser des brosses qui mixent le sanglier et le nylon. C’est plus adapté pour bien pénétrer et démêler les cheveux », assure la professionnelle.

Si la coiffeuse a quelques produits la « Bonne brosse », elle use plus largement d’une marque japonaise, YS Park. Delphine Courteille admet aussi que pour avoir une brosse de qualité, il faut mettre le prix, 135 euros pour celles de son salon. Ça colle avec les tarifs proposés par les deux brosseries. « C’est un objet personnel que l’on utilise tous les jours. Cela vaut un certain investissement », insiste la patronne de La Bonne brosse. « C’est le premier outil de soin de vos cheveux et il vous durera toute la vie si vous y faites attention », promet Julia Tissot-Gaillard. A vous de voir maintenant si vous êtes prêtes à casser votre PEL pour ne plus vous casser les cheveux.