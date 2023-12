Rachel Zegler nommée égérie d’une marque de luxe française

A seulement 22 ans, l’actrice et chanteuse américaine Rachel Zegler devient l’un des visages du vaisseau amiral du groupe LVMH. D’origine polonaise par son père et colombienne par sa mère, elle a été révélée en 2021 par le remake de West Side Story par Steven Spielberg dans lequel elle incarne Maria, la jeune Portoricaine victime de son amour pour un homme n’appartenant pas à sa communauté. Ce premier grand rôle lui a offert un Golden Globe et lui a ouvert les portes de nombreux autres comme le préquel des Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur. En 2025, la comédienne est attendue dans le rôle de Blanche Neige dans la nouvelle adaptation Disney. Ce rôle lui a d’ailleurs valu de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Elle a donc décidé de prendre la parole sur X « J’ai dû naviguer en me sentant en danger dans ma propre peau à cause de ce que le monde avait à dire sur qui je suis », a déploré l’actrice dans un long thread sur X/Twitter assorti de quelques clichés évocateurs. « Mais c’est au moment où je me suis enfermée dans mon appartement durant tout l’été que je me suis sentie la plus aimée par les gens [et les chiots] qui comptent vraiment. ».

Elle prend aujourd’hui sa revanche en devenant le visage de l’une des plus puissantes maisons de luxe où elle représentera officiellement la marque aussi bien pour la mode de la styliste Maria Grazia Chiuri que pour les collections beauté et maquillage. D'ailleurs, plusieurs voix se sont immédiatement levées sur les réseaux sociaux pour dénoncer un « white shaming » en faisant référence au teint très pâle de l'actrice sur les photos accompagnant l'annonce de son partenariat avec la maison de luxe. Rachel Zegler avait été aperçue au défilé Dior lors de la Fashion Week parisienne en septembre dernier, laissant présager une collaboration future.