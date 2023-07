Voilà déjà plusieurs mois que Disney a annoncé avoir choisi Rachel Zegler pour incarner Blanche-Neige dans son prochain remake en live-action, mais la polémique ne désemplit pas. En effet, certaines franges du Web ne se lassent toujours pas de souligner la contradiction entre le nom du personnage et la couleur de peau de l’actrice, tandis que d’autres sont toujours prompts à monter au créneau pour la défendre.

Si la star, notamment révélée par sa performance dans le West Side Story de Steven Spielberg, est reconnaissante envers celles et ceux qui la soutiennent, elle aimerait juste que ces discussions n’arrivent plus à ses oreilles.

Tout le monde peut être une princesse

« J’apprécie fortement tout l’amour que je reçois de celles et ceux qui me défendent sur le Web, mais s’il vous plaît, arrêtez de me taguer dans ces débats insensés à propos de mon casting. Je ne veux vraiment pas voir ça », a tweeté Rachel Zegler en légende d’une série de photos d’elle petite dans divers costumes de princesse dont un de Blanche-Neige.

Et de conclure : « J’espère que tous les enfants savent qu’ils ou elles peuvent être des princesses peu importe (ce que les gens disent) ».