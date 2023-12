Plan-plan ou stylé ? Kate et William tout en sobriété pour Noël

Vous l’attendiez avec impatience, la voici, la voilà ! Dimanche, le prince et la princesse de Galles ont dévoilé sur Instagram leur traditionnelle carte de vœux pour les fêtes de fin d’année. Un portrait de famille où apparaissent William, Kate, George, Charlotte et Louis, leurs trois enfants, immortalisés par le photographe de mode Josh Shinner. « Sans doute l’une des séances les plus détendues et agréables que j’ai jamais eues », a confié ce dernier sur les réseaux sociaux.

Un cliché en noir et blanc qui tranche particulièrement avec les cartes de vœux du couple royal les années précédentes. A Noël dernier, ils nous avaient offert une photo bucolique en extérieur dans le Norfolk avec un soleil trop beau pour être anglais. 2021 avait quant à elle été placée sous le signe de l’aventure, du voyage, avec une photo prise lors d’un déplacement en Jordanie.

La carte de vœux de fin d'année de Kate et William en 2022. - Matt Porteous/WPA Pool/Shutterst/SIPA

Et cette année ? La fête est finie, place à la sobriété.

La famille royale toute en sobriété pour cette fin d'année 2023. - Josh Shinner/AP/SIPA

A commencer par ce choix du noir et blanc, un parti pris étonnant pour une carte de vœux festive qui dégouline en général de couleurs criardes et de bons sentiments. Certains retiendront son grain intemporel et noteront l’élégance du jeu de contrastes. D’autres y verront un portrait de famille un poil austère comme ces vieilles photos creepy que l’on oublie dans des cartons poussiéreux au grenier. Espérons simplement que 2024 ne soit pas à l’image de ce cliché.

Et puis il y a ces looks, à des années-lumière des pulls moches de Noël. Ici, petits et grands sont tous logés à la même enseigne : pantalons noirs et chemises blanches aux cols déboutonnés. Des looks on ne peut plus uniformisés et minimalistes. Un dress code plan-plan ou tendance ? Et assortir les parents aux enfants : est-ce vraiment une bonne idée ?

« Quiet luxury » ou « old money » ?

« Leur tenue est intemporelle, il n’y a pas de marqueurs trop dynasty ou cottage », analyse Dinah Sultan, styliste tendance chez Peclers. Si pour elle la photo n’a rien de moderne, les looks et la mise en scène, eux, sortent de l’ordinaire. « D’habitude ils sont très sapés, notamment Kate Middleton avec ses robes, note-t-elle. Là, ils sont dans un studio, sans arrière-plan et ils ont choisi un outfit sans histoire, dans une idée très quiet luxury ». Quiet quoi ? Le « luxe discret » en français, soit la grosse tendance du moment chez les stars et les ultrariches, qui prônent un retour à des lignes épurées, une esthétique tout en sobriété, sans logos démesurés ou accessoires clinquants.

Attention à ne pas confondre avec le style old money, une esthétique très « vieilles fortunes » (en opposition aux nouveaux riches) dont le vestiaire multiplie les références à la bourgeoisie et à l’aristocratie. « Dans le old money il va y avoir beaucoup plus de marqueurs, avec du blason, de la cravate… Ici, il y a un peu de cet esprit-là mais ce n’est pas assez marqué. Si vous regardez cette photo sans connaître Kate et William, vous ne pouvez pas deviner qu’il s’agit d’un couple princier », souligne Dinah Sultan.

Autre point positif de ce dress code, les chemises blanches, à la fois décontractées et élégantes. « Cela reste toujours un intemporel. Après, c’est la façon dont elle est portée et comment elle est taillée qui fait la différence. Ici c’est un choix astucieux », estime la styliste.

Cette maîtrise de la simplicité fait-elle du prince et de la princesse de Galles des membres de la royauté particulièrement stylés et pile dans l’air du temps ? N’abusons pas. « C’est assez tradi et en même temps pas trop affiché, donc plutôt dans une tendance 2023, reconnaît la styliste. Là où ça reste quand même la famille royale, c’est dans la façon où c’est porté, ça reste encore un peu plan-plan. Il n’y a pas de twist. »

Profil bas, unité et faute de goût

Derrière cet outfit, il y a aussi le message que le couple de la monarchie britannique veut faire passer. Et vous l’aurez compris, à travers cette carte de vœux, Kate et William ne se démarquent pas par leur extravagance. Pour Dinah Sultan, il y a notamment l’idée de faire profil bas. « Globalement, on est dans une période mondiale où l’on fait appel à la sobriété, face à l’inflation ou au besoin d’avoir des comportements plus éthiques et plus responsables », explique-t-elle. Et quid de cet uniforme de chemises blanches imposées à tous les membres de la famille ? « Pour moi, il y a un message très fort d’unité, une façon de dire qu’ils sont ensemble », ajoute-t-elle. Une façon symbolique de faire front après une année particulièrement agitée pour la monarchie, marquée entre autres par le couronnement de Charles ou le pavé dans la mare du frère cadet Harry avec ses mémoires…

Si l’on comprend très bien l’idée, un dernier détail nous turlupine. Assortir ses enfants entre eux, pourquoi pas (on ne vous jugera pas en tout cas), mais assortir les enfants aux parents, est-ce vraiment une bonne idée ? « Ça pour le coup c’est très old money !, s’amuse la styliste. Mais c’est une faute de goût. Un enfant n’a pas le même style que ses parents, ce ne sont pas des clones. La différence est aussi une valeur d’inclusivité et de diversité dans une famille. Je trouve ça un peu vieillot d’habiller tout le monde pareil, voire un peu cringe. »

Un bilan mitigé pour cette carte de vœux annuelle, donc. On leur donne les encouragements ?