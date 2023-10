En manque d’inspiration pour votre costume d’Halloween ? 20 Minutes a sélectionné dix costumes de célébrités qui ont marqué les éditions précédentes afin de vous donner des idées. Un simple maquillage, ou un plus sophistiqué, peut suffire. Mais parfois, il est bon de se glisser dans la peau d’un personnage célèbre.

Ce ne sont pas Paris Hilton, Tyga, Lizzo, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kim Kardashian ni même Kylian Mbappé qui diront le contraire.

Lizzo en Marge Simpson

Pour incarner la célèbre mère des Simpson comme la chanteuse américaine, optez pour une robe vert scintillante, un collier de perles rouges, des collants jaunes, et une grande perruque bleue. Une tenue simple qui vous plongera instantanément dans l’univers des Simpson.

La chanteuse américaine Lizzo en Marge Simpson - LIzzo/Instagram

Kim Kardashian en Mystique dans X-Men

Armez-vous de maquillage bleu et d’une tenue tout en bleu pour recréer le look de Kim Kardashian en Mystique. Teignez vos cheveux en rouge et enfilez votre tenue la plus bleue pour devenir cette super-héroïne mutante.

La femme d'affaires et personnalité médiatique Kim Kardashian en Mystique dans X-Men - Kim Kardashian/Instagram

Gigi Hadid en The Mask

Osez le costume jaune et le visage vert, à l’image de Stanley Ipkiss dans The Mask. Vous pouvez le personnaliser avec des accessoires tout comme Gigi Hadid ou le laisser tel qu’il est dans le film comique.

La mannequin Gigi hadid en Stanley Ipkiss dans The Mask - Gigi hadid/Instagram

Tom Kaulitz et Heidi Klum en Shrek et Fiona

Devenez le duo de Shrek et Fiona et faites sensation chez les petits et les grands. Une chemise blanche et un veston suffiront pour Shrek, et une robe verte pour Fiona. Et la cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas obligé de vous peindre en vert pour incarner ces personnages ; vous avez le choix d’adopter l’apparence d’un ogre ou d’un humain.

Le chanteur de Tokyo Hotel, Tom Kaulitz en Shrek et la mannequin Heidi Klum en Fiona - Heidi Klum/Instagram

Kendall Jenner en Jessie de Toy Story

Devenez la cow-girl de Toy Story en portant un pantalon à motif vache et un chapeau rouge tout comme Kendall Jenner. C’est mignon et efficace, votre succès est garanti.

La mannequin Kendall Jenner en Jessie de Toy Story - Kendall Jenner/Instagram

Kylian Mbappé en Prince de New York zombie

Créez une version zombie de votre personnage de film préféré, comme l’a fait le footballeur en se transformant en Prince de New York. Reproduisez sa tenue et ajoutez un maquillage squelettique, et le tour est joué !

Le footballeur Kylian Mbappé et le coiffeur Brice Tchaga en version zombie du prince Akeem et Semmi dans "Un prince à New York" - Kylian Mbappé/Instagram

Tyga en E.T

Un masque et des gants, et voilà, vous êtes déguisé ! Le rappeur Tyga a opté pour un costume d’E.T., et ça fonctionne à merveille.

Le rappeur Tyga dans un costume de ET - X17/SIPA

Demi Lovato en mariée ensanglantée

Inspirée d’un classique des films d’horreur, « La Mariée Sanglante », la chanteuse et son conjoint ont décidé de devenir des mariés maudits ensanglantés. Pour adopter ce look, habillez-vous élégamment et ajoutez plus ou moins de faux sang sur vos vêtements. Frissons garantis.

Demi Lovato et son copain Jutes dans une version moderne de "La Mariée sanglante" - Demi Lovato/Instagram

Paris Hilton en Sailor Moon

Devenez un personnage de manga comme l’a fait Paris Hilton avec Sailor Moon. Bien que ce costume soit un peu plus complexe à reproduire, vous pouvez le trouver facilement en seconde main ou dans les boutiques de déguisements.

La femme d'affaire, mannequin, chanteuse et actrice Paris Hilton en Saylor Moon - X17/SIPA

Johnny et Laeticia Hallyday en vampire et Cléopâtre

Même la rock star française Johnny Hallyday s’est prêtée au jeu en incarnant un vampire, avec chemise, veste et maquillage blanc accompagné de lentilles rouges pour plus d’effroi. Quant à Laeticia, si vous souhaitez comme elle vous changer en reine d’Égypte antique, optez pour un ensemble blanc et une coupe au carré pour devenir Cléopâtre.