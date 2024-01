Gasquet - Alcaraz EN DIRECT : Richard se fait peur mais fait la course en tête... Suivez le match avec nous…

06h30 : Salut les Gasquetteurs !!!

Vous êtes prêts à vibrer, à y croire (un peu) et puis (très probablement) à déchanter ? Nous aussi. Et ce n’est pas parce que notre Richard national a quitté le Top 100 cette semaine pour la première fois depuis l’invention de la roue qu’on va arrêter de soutenir l’un de nos plus grands fournisseurs d’émotions... Alors oui, Carlos Alcaraz est jeune, il est fort et il est presque aussi favori que le PSG face à Revel en Coupe de France…

Et alors ? Après tout, un revers parfaitement ciselé ou un autre coup d’esthète de l’Héraultais préféré des Français, devant Georges Brassens et Laeticia Hallyday, suffit à nous faire oublier un instant la tristesse du monde. Surtout, il faut en profiter car hélas, le magicien biterrois va bientôt ranger son chapeau et son lapin.

» Parce que le sport, ce n’est pas qu’une histoire de victoire et de défaite, on se retrouve aux alentours de 10h30