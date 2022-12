Lors de l’édition 2022, il avait été contraint de quitter le territoire avant le début de l’Open d’Australie. « Après ce qu’il s’est passé l’année dernière, j’espère que je serai convenablement accueilli et que ça m’aidera à jouer mon meilleur tennis », a déclaré Novak Djokovic devant la presse à Dubaï, vendredi.

Le nonuple vainqueur avait été expulsé d’Australie du pays à cause de son statut vaccinal, au terme d’une saga politico-judiciaire hyper-médiatisée. Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une dérogation finalement refusée, et avait été reconduit à la frontière après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants.

Une interdiction d’entrée sur le territoire levée en novembre

Le champion serbe avait été frappé en outre d’une interdiction de territoire de trois ans. Mais depuis, l’obligation vaccinale a été levée en Australie et l’ancien numéro 1 mondial a obtenu son visa. Son interdiction d’entrée sur le territoire a été levée par la même occasion, en novembre.

« Dans le passé, j’ai toujours eu la chance de démarrer très fort mes années en Australie et j’aime jouer ici », a affirmé Djokovic.









Celui qui avait entamé l’année dans la peau du numéro 1 mondial a régressé en 2022 au classement, n’ayant pas pu disputer deux tournois du Grand Chelem, l’Open d’Australie et l’US Open, son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 lui ayant alors fermé les portes de ces deux pays.