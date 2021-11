Arthur Rinderknech (71e mondial) a fait honneur à sa première sélection en équipe de France de Coupe Davis, mais il n’a pu éviter une défaite samedi face à Cameron Norrie (12e) 6-2, 7-6 (10/8), actant ainsi la défaite des Bleus face à la Grande-Bretagne après l'échec de Mannarino contre Evans.

Les Français, difficiles vainqueurs jeudi de la République tchèque, comptent maintenant sur une victoire de leur double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert face aux Britanniques Jo Salisbury/Neal Skupski pour limiter les dégâts en vue d’une éventuelle qualification en tant que meilleur deuxième.

Du mieux dans le deuxième set

Dans la première manche, la digue de Rinderknech a tenu jusqu’à 2-2 avant de céder et de laisser passer une déferlante : Norrie a enchaîné quatre jeux d’affilée. Le Français a stoppé l’hémorragie en début de second set en remportant sa mise en jeu avant de s’offrir trois balles de break. Mais Norrie a tenu sa mise en jeu et égalisé à 1-1.

En s’appuyant sur un très bon service, Rinderknech a tenu dans la seconde manche jusqu’au tie-break. Dans le jeu décisif, il a immédiatement réussi le minibreak et a mené 4-1, mais Norrie est revenu à 4-4 puis s’est offert une première balle de match à 6 points à 5, bien sauvée par le Français sur son service. Après avoir sauvé deux balles de sets pour Rinderknech, Norrie a ensuite obtenu une seconde balle de match, sur son service cette fois, et n’a pas manqué de conclure après 2h06 de jeu.